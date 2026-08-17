El arquero caboverdiano se pone a punto en el Cacique y podría estar en la citación para el partido con la U.

El tranco arrollador de Colo Colo en la Liga de Primera se acabó, porque este domingo no le pudo ganar a O’Higgins y terminó empatando 2-2 en el estadio Monumental.

Los rancagüinos sacaron una igualdad en la última pelota, mediante el cabezazo de Arnaldo Castillo, generando dudas en el líder a días del Superclásico con Universidad de Chile.

Uno de los protagonistas en el Monumental, a pesar de no jugar, fue el arquero Vozinha, quien vio el encuentro desde la tribuna del recinto de Macul y puede ser considerado en la citación pro primera vez ante la U.

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Jorge Martínez analiza si debe jugar o no Vozinha en Colo Colo

El caboverdiano aún no aparece en las convocatorios de Fernando Ortiz, y el ex preparador de arqueros de Colo Colo Jorge Martínez habló de la puesta a punto del africano.

“Una para de tantos días a le afecta a un deportista de élite, pero en un arquero es más rápido de recuperar lo físico, porque lo táctico no se pierde”, dijo sobre Vozinha en El Mercurio.

Vozinha vio el empate de Colo Colo con O’Higgins en el estadio. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Esa falta de fútbol se nota en desplazamientos más lentos o reacciones más tardías. Además, a él le van a querer marcar todos los jugadores, lo van a exigir el doble“, agregó acerca del meta africano.

Por último, Martínez cree que el juvenil Gabriel Maureira no sentirá presión si es que le toca jugar como titular el Superclásico con la U: “es un arquero muy fuerte mentalmente y no conoce de presión”.

En síntesis

Colo Colo empató 2-2 con O’Higgins en el estadio Monumental por Primera Liga.

con O’Higgins en el estadio Monumental por Primera Liga. El arquero Vozinha presenció el partido desde la tribuna antes del Superclásico contra la U.

desde la tribuna antes del Superclásico contra la U. El exfutbolista Jorge Martínez respaldó al juvenil Gabriel Maureira como posible titular colocolino.

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¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará este domingo 23 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera