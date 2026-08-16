El Topo Berríos tuvo días muy especiales: alcanzó los 200 partidos en Everton de Viña del Mar y además, fue padre por primera vez.

Benjamín Berríos es todo un símbolo de Everton de Viña del Mar, donde alcanzó la cifra de 200 partidos jugados. El polifuncional jugador surgido en las inferiores de Colo Colo parece haber encontrado su lugar en el mundo en el cuadro Ruletero, que empató 1-1 frente al Audax Italiano en la fecha 19.

A pesar de que los Oro y Cielo no pudieron hacer valer la localía como les hubiera gustado, el Topo fue escogido como la figura del encuentro por la transmisión de TNT Sports. Pero no sólo alcanzó dos centenas de encuentros en ese club. También recibió el regalo más esperado por él y su pareja.

“La mejor semana de mi vida. Fuimos al sur, tomé el riesgo de jugar el partido y gracias a dios alcancé a ver el nacimiento de mi hija. Es lo más lindo que me ha pasado. Esto es premio al esfuerzo, nunca he dejado de luchar y gracias a dios se están dando las cosas”, aseguró el Topo Berríos tras la paridad.

La tierna foto que reposteó Benjamín Berríos en su Instagram: la pequeña Rebecca junto a su madre. (Captura).

Sobre el partido, Berríos fue sincero. “Nos costó, nos condiciona el penal y la expulsión. Destaco que el equipo nunca dejó de luchar, nos salió el gol. Tuvimos alguna otra ocasión para liquidarlo, pero no se pudo”, afirmó este jugador, un bastión en el equipo de Walter Ribonetto. Se refería a la roja que recibió el uruguayo Hugo Magallanes.

Los Ruleteros consiguieron la igualdad gracias a un golazo de Emiliano Ramos, quien contó con una mala ubicación y lenta reacción de Tomás Ahumada. “Contento por lo que mostró el equipo de nunca bajar los brazos. Veremos si podemos ganar el siguiente partido”, agregó el incansable Topo.

Benjamín Berríos se lleva la pelota ante la marca de Mario Sandoval en el empate contra los Tanos. (Manuel Lema/Photosport).

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Benjamín Berríos alienta a Everton por la mejoría: “Este es el camino”

Para Benjamín Berríos, la parte inicial de la temporada de Everton es parte de la historia. Sólo mira hacia adelante, pues percibe que el equipo ha levantado en varios aspectos el nivel. “Tuvimos un primer semestre muy irregular”, reconoció el Topo en TNT Sports.

El Topo Berríos alcanzó los 200 partidos por Everton en la goleada ante Huachipato en Talcahuano. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Ahora vamos encontrando la forma y mostramos cosas diferentes. Ese es el camino, hay que seguir así”, sentenció el volante de 28 años, quien prácticamente fue un comodín en el duelo frente a los Tanos jugado en el estadio Sausalito. Algo que le hizo acreedor de varios aplausos y elogios.

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Por lo pronto, el equipo viñamarino debe afinar detalles para un partido que puede ser clave en la búsqueda de afianzarse en la parte alta de la tabla: el 24 de agosto, Everton recibirá a Universidad de Concepción, que sumó dos derrotas consecutivas y está peligrosamente cerca de la zona roja en la Liga de Primera.

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