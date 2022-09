Lautaro Pastrán ha sido una alternativa recurrente para Francisco Meneghini en Everton de Viña del Mar. El extremo argentino de 20 años ha disputado 397 minutos en el Campeonato Nacional 2022, que se han dividido en ocho partidos. No tiene goles ni tampoco asistencias, pero ha mostrado algunas cualidades que generan ilusión en el cuadro Ruletero.

Y la directiva de los Oro y Cielo por fin recibió una buena noticia que aguardaba durante mucho tiempo. Este 14 de septiembre, y con una paya muy ad-hoc a la fecha, los canales oficiales evertonianos lo comunicaron, a poco del inicio del partido que igualaron 1-1 ante Ñublense en el estadio Sausalito.

"En la previa de este 18, les queremos contar, que estamos orgullosos, por ese nuevo chileno, ¡Lautaro Pastrán!", fue la composición que salió. "Estamos muy felices de anunciar que nuestro querido Lauti ya es uno de los nuestros y hoy es su primera convocatoria como chileno", decía también el tuit. En los 69', el mendocino sustituyó a John Salas. Allá jugó en Godoy Cruz y también tuvo un largo paso por las divisiones inferiores de River Plate. A pocos días del final de julio, firmó su primer contrato profesional en la escuadra viñamarina hasta diciembre de 2025.

Hace algún tiempo, específicamente el 11 de mayo de este año, Pablo Milad había contado que se buscaba ayudar con estos tipos de trámites a los clubes que necesiten llevarlos a cabo. Era por la tardanza de dos casos. "Ambos llevan más de 14 meses de tramitación de nacionalidad donde se está exigiendo más allá de la ley en las sedes sociales del registro civil. Haremos un reclamo formal por los procesos", aseguró entonces el presidente de la ANFP. Uno de los implicados era Pastrán. El otro, Matías Moya, aquel talentoso enganche formado en la Banda Sangre que hoy se desempeña en Ñublense.

"En Everton la tuve que luchar mucho. Entendí que mantenerme en un nivel alto iba a marcar la diferencia. Por eso ahora me está yendo bien, intento que lo exterior no me afecte. Esto es la base para potenciarme más como jugador", le contó al Diario Uno de su ciudad natal, Mendoza. "En Chile vivo bien, no soy mucho de salir de casa. Sólo quiero entrenar y descansar. Salgo para hacer las compras, pero trato de ir temprano porque hay muchísimo tráfico en la tarde y eso es un poco frustrante", dijo en esa misma entrevista el futbolista nacido el 27 de junio de 2002, quien estuvo desde los 13 hasta los 17 años en River. "Tengo recuerdos muy bonitos de las personas con las que estuve allí", afirmó también Pastrán al citado medio.

Todo esto, por supuesto, es seguido muy de cerca desde la selección chilena. Después del triunfo por 1-0 que la Roja Sub 23 le propinó a Perú en Iquique, Eduardo Berizzo dejó claro que los seguimientos alcanzan para todos los seleccionables. "Todo el mundo estará siendo observado por nosotros para ser opción de convocatoria", algo que, por qué no, le provoca algunas expectativas a Lauti.

Pastrán se suma a la buena noticia de Benjamín Berríos

Lautaro Pastrán esperó mucho, pero la espera se terminó. Y no fue la única buena noticia desde el plano administrativo que ha recibido Everton de Viña del Mar. La dirigencia también trabajó para asegurar a una de las piezas claves que tiene el elenco dirigido por Paqui: Benjamín Berríos.

El Topo se formó en Colo Colo, tiene 24 años y es el octavo futbolista de la plantilla Ruletera que más minutos en cancha registra en el Campeonato Nacional 2022: 1.387, repartidos en 18 encuentros. Renovó su contrato hasta 2025 con la institución, "para seguir escribiendo una linda historia y defendiendo con orgullo al Primer Campeón de Provincia", expresó el club.