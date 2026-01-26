Lucas Pratto lleva sólo unas semanas en Coquimbo Unido como refuerzo y ya celebra un título. Los Piratas le ganaron la Supercopa 2026 a Universidad Católica por penales y levantaron el pesado trofeo en el estadio Sausalito.

Tras el duelo, el delantero argentino de 37 años se mostró con sentimiento encontrados por ganar un título, pero a la vez dejar sin corona a la Católica, un equipo que lo marcó pese a su breve paso entre mediados de 2010 y 2011.

“Feliz por ganar esta Supercopa, pero me hubiese gustado jugar contra otro equipo la final. Lo importante es que ganamos. Muy feliz, tengo 37 años y ya no sé si volvería a ganar un título“, dijo Pratto tras la definición ante la UC.

Pratto no se olvida de la UC

Llegado proveniente del Club Atlético Sarmiento, sentenció que “el cariño es mutuo, todos saben lo que siento por la Católica, pero hoy me toca estar del otro lado y cuando compito quiero ganarle a cualquiera. Estoy eternamente agradecido del cariño de la UC y es recíproco. No es novedad“.

Pratto feliz con el título de Supercopa junto a Coquimbo… pero con recuerdo y respeto a la UC.

Cabe recordar que Lucas Pratto arribó a la UC a mediados de 2010 proveniente de Unión, de la Segunda División de Argentina. Ya en La Franja se coronó campeón del campeonato nacional 2010 con los precordilleranos. Meses después partió al Genoa de Italia.

En su paso por Universidad Católica, Pratto registró un total de 46 partidos oficiales con 16 goles, cuatro en 2010 y 12 en 2011. Esta última campaña opacada sólo por la abrupta irrupción de la U de Jorge Sampaoli.

Coquimbo, vigente campeón de la Liga de Primera y la Supercopa de Chile, debuta este sábado 31 por un nuevo campeonato nacional. El Pirata visitará a Universidad de Concepción, por la primera fecha, desde las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.