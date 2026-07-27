El portero, que hasta antes de su lesión era el titular y capitán del Cacique, todavía está a varias semanas de regresar a la acción.

El arribo de Vozinha a Colo Colo ha levantado un importante debate en torno al arco del Cacique. Y es que para muchos que llegue un arquero de 40 años, por muy sensación que haya sido en el pasado Mundial 2026, es una pésima señal para el joven Gabriel Maureira.

Contrario a lo que algunos creen, lo cierto es que el meta de 19 años, a pesar de una que otra equivocación, todavía no da razones de peso para que lo saquen del puesto. Y ojo, que ni siquiera metemos en la ecuación a Fernando de Paul.

Por si algunos lo han olvidado, el que hace unos meses era el arquero titular y capitán del Cacique sigue en el plantel dirigido por Fernando Ortiz. Lamentablemente, una lesión lo sacó de acción en abril pasado, aunque su vuelta a las canchas está cada vez más cerca.

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Fernando de Paul prepara su regreso para competir con Vozinha en Colo Colo

Para los que no lo recuerdan, el Tuto de Paul sufrió el pasado 19 de abril una desinserción de isquiotibiales, lesión por la que tuvo que ser operado días más tarde y que lo sacó de competencia por varios meses.

Por suerte, la evolución ha ido más o menos lo esperado, por lo que su vuelta a las canchas debería darse durante los primeros días de septiembre. Sacando cuentas, podría dar para las fechas 22 o 23 de la Liga de Primera.

Fernando de Paul volverá en unas semanas más en Colo Colo tras su larga lesión. | Foto: Photosport.

Lamentablemente para el experimentado portero de 35 años, su regreso se dará en un contexto bien complejo, siendo sin miedo a exagerar el tercer meta del Cacique por detrás de Maureira y Vozinha. Así las cosas, la competencia será bastante dura para recuperar su lugar en el equipo de Ortiz.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas ante Everton en el Estadio Sausalito. Este compromiso será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis