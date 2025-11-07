El Cholo Simeone dejó una respuesta bromista para Iván Zamorano por sus dichos en torno a ser director técnico. El otrora delantero chileno habló de sus aventuras en las concentraciones del Inter de Milán, donde solía compartir habitación con el actual DT del Atlético Madrid.

Todo comenzó por la entrevista que dio Bam Bam a El Chiringuito. Entre tantos temas que conversó con el periodista Josep Pedrerol, uno fue alusivo a esas noches de concentración en el cuadro nerazzurro. “El Cholo sólo hablaba de fútbol en la habitación”, dijo Zamorano.

“Cualquier cosa que veía, un lápiz, cualquier cosa, le servía para dar un mensaje de entrenador. ‘Tú tienes que ir ahí’. Las primeras semanas está espectacular. Pero ya al mes le decía al Cholo ‘hablemos de autos’. Algo que no sea fútbol”, agregó el otrora ariete de la selección chilena para graficar lo apasionado de Simeone.

Taribo West, Javier Zanetti, Diego Simeone e Iván Zamorano festejan el título en la Copa UEFA. (Getty).

Eso fue consultado a Simeone, quien afina detalles para recibir al Levante con los Colchoneros. “Yo iba a ser entrenador y él nunca iba a serlo. Se lo veía”, dijo el entrenador y sonrió. Como no hubo más risas entre los presentes, optó por aclarar que era un chiste.

“Más allá de la broma, un grandísimo recuerdo de Iván. Fuimos compañeros, la verdad es una bestia por trabajo, fuerza, por gol”, fue parte del halago que el ex DT de Racing Club, River Plate y el Catania de Italia le dedicó al otrora atacante chileno.

Revisa los elogios del Cholo Simeone a Iván Zamorano

El Cholo Simeone sabía que hay un atributo en particular que era muy destacable de Iván Zamorano, quien fue pichichi de la máxima categoría española con la camiseta del Real Madrid. Se suponía que iba a ser el quinto extranjero de la plantilla dirigida por Jorge Valdano.

Pero aun así, dio vuelta la historia y se consagró como el máximo ariete con 28 conquistas. “Esa personalidad y todo lo que tuvo como futbolista. Siempre un gran recuerdo de esa etapa con él”, cerró el Cholo Simeone, quien tiene como único objetivo sumar tres puntos más con el Atlético Madrid.

¿Cuándo juega el Atlético Madrid vs Levante en la fecha 12 de La Liga?

Atlético Madrid recibirá al Levante por la fecha 12 de La Liga de España. El partido se jugará este sábado 8 de noviembre a contar de las 14:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así va el Atlético Madrid en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Atlético Madrid marcha en el 4° lugar con 22 puntos al cabo de 11 fechas en La Liga 2025-2026.