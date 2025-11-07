Iván Zamorano revela el perdonazo que pudo cambiar su historia en Colo Colo

Gran repercusión generó Iván Zamorano este jueves con la entrevista al periodista español Josep Pedrerol, donde recordó su vida fuera de las canchas, sus vivencias deportivas en Suiza, Sevilla, Madrid, Italia y México, además de por supuesto su complejo final de carrera con Colo Colo.

Ya en la parte final de la entrevista, Pedrerol le consultó a Iván por aquel recordado episodio donde agredió a Carlos Chandía en la final del Apertura 2003, donde Cobreloa sin reparos derrotó a los albos por 4-0 en Calama.

Zamorano se refirió a este episodio y recordó un “perdonazo” que pudo haber cambiado drásticamente la etapa final de su carrera deportiva y sobre todo su estadía en el cuadro ‘Popular’, donde solamente alcanzó a jugar seis meses.

El “perdonazo” ofrecido a Iván Zamorano

Tras la recordada agresión a Chandía en la final del Torneo de Apertura, Iván Zamorano recibió un castigo de 11 fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Una sanción que, sin embargo, pudo haber cambiado si “Bam Bam” así lo hubiese querido. Al menos eso reveló el exgoleador a Pedrerol, quien al mencionarle aquel episodio y decirle “Te volviste loco”, provocó la sincera respuesta del chileno.

Zamorano reconoció la agresión al árbitro y justificó su reacción señalando: “No solo le prometí a mi viejo jugar en Colo Colo, le prometí ser campeón. Y en esa final, cuando a mí me expulsan, íbamos 3 a 0, o sea, ya no lo podía cumplir. Entonces me volví loco”, agregó.

Finalmente, el exdelantero ahí contó un dato hasta ahora desconocido. Dos días después de aquella final, y ya con la sanción oficializada tras el pisotón a Chandía y una agresión al línea, recibió una llamada del presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP , quien le ofreció la posibilidad de reducir el castigo:

“Ven mañana, conversamos, nos sacamos una foto y te rebajamos a tres partidos” recordó, sin embargo, él rechazó la propuesta, ya que antes de esa final frente a Cobreloa había decidido poner fin a su carrera profesional, noticia que conocía hasta ese momento solamente el plantel albo y su DT, Jaime Pizarro.

“Yo le dije al presidente: ‘¿Sabes qué? Me voy a retirar. Ya estoy retirado, no voy a jugar más al fútbol. Así que tranquilo’” , recordó.

Iván Zamorano haría oficial su retiro el 18 de julio del 2003, doce días después de la mencionada final ante los loínos, en una ceremonia en el Palacio de La Moneda con el entonces presidente, Ricardo Lagos.