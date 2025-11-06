Es tendencia:
Caído del cielo

Iván Zamorano habla en “basado”: “Soy mejor que Robert Lewandowski y más completo que Haaland”

El ex delantero chileno se comparó con los mejores atacantes del fútbol actual y se dejó muy bien parado.

Por Carlos Silva Rojas

Iván Zamorano en Inter de Milán.
© Getty ImagesIván Zamorano en Inter de Milán.

Muchos de los lectores de RedGol no tuvieron la opción de ver a uno de los mejores delanteros del mundo y que precisamente nació en Chile: estamos hablando de Iván Zamorano.

El histórico capitán de la selección chilena marcó huella en la década del 90, sobre todo cuando lo confinaron casi al destierro y terminó siendo el Pichichi de La Liga de España con la camiseta de Real Madrid.

Zamorano está en la palestra por una entrevista que le dio al periodista español Josep Pedrerol en el podcast El Cafecito, donde declaró que Lamine Yamal tiene que cambiar para ser un crack. Pero eso no fue todo lo que dijo Bam Bam.

Zamorano se compara con Luis Suárez, Robert Lewandowski y Erling Haaland

En la larga conversación que tuvo Zamorano con Pedrerol se comparó con los delanteros actuales, y dijo que es mejor que Diego Costa, Álvaro Morata, Edinson Cavani, Radamel Falcao o Zlatan Ibrahimovic.

Cuando le nombraron a Luis Suárez, evitó ponerse encima del actual atacante de Inter de Miami: “un empate puede ser”.

Luego, le mencionaron a Robert Lewandowski, artillero de FC Barcelona, donde se detuvo con una explicación más profunda.

Iván Zamorano jugando contra Real Madrid por Inter de Milán. Foto: Getty

Iván Zamorano jugando contra Real Madrid por Inter de Milán. Foto: Getty

“Yo creo que si tuviera que elegir a un jugador que más se parece o asimile a mí, lo elegiría a Lewandowski. Pero, en mi prime, creo que soy mejor que Lewandowski“, aseguró el ex Colo Colo.

Tras ello, dio a conocer todo su cariño, afecto e idolatría por el ex delantero de Real Madrid, el francés Karim Benzema: “uh, qué difícil, eso sí es difícil. Yo lo amaba a Karim, creo que era un jugador completo. Yo elijo a Karim“.

Por último, cuando le mencionaron al 9 de Manchester City, el noruego Erling Haaland, aseveró que “creo que soy más completo”, mientras que no se avergüenza en reconocer que está muy por debajo de Kylian Mbappé.

