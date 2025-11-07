Iván Zamorano estuvo en una entrevista en El Chiringuito donde habló cosas mucho más potentes que el fútbol. Una de ellas fue la relación con su padre Luis, quien falleció cuando Bam Bam tenía apenas 13 años.

“Mi papá siempre me decía que tanto en fútbol como en la vida no siempre llegan los mejores, sino los que tienen la capacidad de luchar más. Ese es mi secreto. Eso lo tengo desde niño, me ha ido marcando en mi vida profesional y humana”, sostuvo el ex delantero de Real Madrid.

El afamado periodista Josep Pedrerol vio la emoción del ex delantero de la selección chilena al hablar del tema de su padre. Y le consultó si, a pesar del largo tiempo recorrido, lo ha superado.

La visita de Iván Zamorano a un médium

Ahí es donde Zamorano hizo una revelación: a través de un médium logró contactarse con su padre, lo cual le sirvió para cerrar un ciclo.

Iván Zamorano confesó un lado esotérico en su vida

“No es que no lo haya superado. En su momento no lo tenía superado, pero mi esposa, hace 8 o 10 años, me hizo un regalo para ir a hablar con alguien (un médium) que traía a las personas que ya no estaban“, confesó.

Publicidad

Publicidad

“Ahí, conversando con mi papá, me quedé más tranquilo. Ha estado presente, pero el dolor está. Porque te dicen que el tiempo lo cura todo, pero eso es mentira. El tiempo te da tranquilidad emocional, pero el dolor no se cura”, manifestó.

De hecho contó que en esa sesión “me despedí de mi papá. Lo sentí, me di cuenta que estaba bien. Me dijo algunas cosas en que también ha estado presente”.

ver también “Había algo más importante…”: Iván Zamorano revive su infancia en La Legua

Una de ellas es en el hijo de Zamorano, quien está cerca de cumplir 18 años. “Me dijo que a través de mi hijo ha estado presente. Y yo veo a mi hijo y veo a mi papá. Hay cosas que quizás la gente no entiende, porque mi familia es de piel”, explica.

Publicidad

Publicidad

Luego sostuvo que “mi papá ha estado presente en todos los equipos en los que he jugado. Cuando comencé a jugar al fútbol, hice un gol en algún momento, fui a celebrar donde estaba mi familia y yo lo vi, lo vi. Habían cosas que no habían cerrado con él y las cerré”.

Finalizó diciendo que siente “el dolor no abrazarlo, que no haya vivido cosas en el Santiago Bernabéu, el Sánchez Pizjuán, el San Siro, con la selección de Chile… pero sé que estuvo ahí”.