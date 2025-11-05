Iván Zamorano es voz autorizada en Chile y España para hablar del Real Madrid. El ex crack de la selección nacional defendió a Los Merengues entre las temporadas 1992-93 y 1995-96. Y de la misma forma, el FC Barcelona es su archirrival.

Y el delantero que le dio el título de La Liga 95 en condición de pichichi al Madrid genera polémica en la capital española. Es que le entró fuerte a Lamine Yamal, el joven atacante del Barcelona que asoma como heredero del legado de Lionel Messi en los culés.

Fue en pódcast El Cafelito TV, donde Zamorano dejó claro que Yamal no es un jugador de su gusto, más allá de sus habilidades e identificación azulgrana, por su personalidad.

Zamorano: ni Messi hablaba tanto como Yamal

“¿Si tuviera que fichar a Yamal para el Real Madrid? A Lamine no lo ficho. Creo que Lamine es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri, mediocampista del Barcelona). Él es muy sencillo y habla lo justo, ahí hay un jugador que tiene el alma y la esencia del Real Madrid, pero no Lamine Yamal“, dijo Bam Bam.

Zamorano agregó que “el Real Madrid es otra historia, es otro club, completamente distinto. El Real Madrid es un equipo con clase, con cultura y para mí los jugadores que juegan en el Real Madrid tienen que representar eso“.

“Por ejemplo, a Messi yo jamás lo vi decir que el Madrid roba, y él era el mejor del mundo. Entonces, que a un chico de 17 años se le den esas luces por lo que habla… Lo primero que hay que hacer es demostrarlo en el campo“, opinó tajante el ex capitán de La Roja.

Incluso, Zamorano dejó un consejo para el español: “todos nos hemos equivocado. Por eso digo que es el momento en donde el Barcelona tiene que tratar de encaminarlo, porque así va a ser simplemente un gran jugador, pero no de los jugadores que dejan un legado”.