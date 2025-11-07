Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Inglés

West Ham United la rompe con nueva camiseta rockera: conmemoración conjunta con Iron Maiden

El West Ham y Iron Maiden anunciaron su nueva camiseta conmemorativa que une la Copa FA del 75 con la formación de la icónica agrupación musical de heavy metal.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
La camiseta del West Ham y Iron Maiden.
© West HamLa camiseta del West Ham y Iron Maiden.

Los hinchas rockeros del West Ham United están felices… Es que el club inglés de la Premier League presentó en sociedad con la banda Iron Maiden su camiseta conmemorativa del 50° aniversario de la Copa FA ganada en 1975, mismo año de la fundación de la agrupación de heavy metal.

Fue la banda liderada por Bruce Dickinson quien anunció en sus redes sociales que “¡West Ham e Iron Maiden se enorgullecen de presentar una nueva camiseta de fútbol conmemorativa por su 50° aniversario!“.

Para celebrar el aniversario del triunfo de los Hammers en la FA Cup de 1975 y la formación de Iron Maiden, esta camiseta de estilo vintage es la nueva incorporación a la colección de fútbol Die With Your Boots On (muere con las botas puestas)“, agregaron.

“El futuro llegó”: El primer crack que posó con la nueva camiseta de la selección chilena 2026

ver también

“El futuro llegó”: El primer crack que posó con la nueva camiseta de la selección chilena 2026

Del escenario metalero a los hinchas del West Ham

Explican que “la camiseta está confeccionada en poliéster hexagonal y luce el icónico número 11 de Steve en la espalda, con el logo del martillo y abajo la inscripción ‘Est. 1975’. Lucida por estrellas actuales del West Ham, incluido su talismán y capitán Jarrod Bowen, la camiseta incluye el emblemático escudo de la final de la copa de 1975, el clásico ribete granate y azul alrededor del cuello y las mangas”.

A principios de este año, Steve y Eddie presentaron la camiseta por primera vez en el London Stadium con entradas agotadas durante la gira mundial Run For Your Lives“, sentencia Iron Maiden.

En el pecho, donde los equipos estampan su auspiciador principal, la nueva camiseta del West Ham tiene el logo de la icónica banda metalera: Iron Maiden.

Publicidad
¡Para no creer! La dura maldición y doble mufa que cayó sobre U de Chile: desinfló a los azules

ver también

¡Para no creer! La dura maldición y doble mufa que cayó sobre U de Chile: desinfló a los azules

Según detalla la publicación, la casaquilla ya puede ser adquirida tanto en la tienda oficial del club londinense y en la de Iron Maiden.

Lee también
Luto mundial: fallece querido ex Arsenal tras accidente en cancha
Internacional

Luto mundial: fallece querido ex Arsenal tras accidente en cancha

¡Arranca la Premier League! Tres claves para seguir esta temporada
Últimas Noticias de la Premier League 2025

¡Arranca la Premier League! Tres claves para seguir esta temporada

Aconsejan a Ben Brereton volver al primer amor para su renacer
Internacional

Aconsejan a Ben Brereton volver al primer amor para su renacer

¡Club chileno es castigado con 52 puntos menos y pierde la categoría!
Chile

¡Club chileno es castigado con 52 puntos menos y pierde la categoría!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo