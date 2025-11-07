Los hinchas rockeros del West Ham United están felices… Es que el club inglés de la Premier League presentó en sociedad con la banda Iron Maiden su camiseta conmemorativa del 50° aniversario de la Copa FA ganada en 1975, mismo año de la fundación de la agrupación de heavy metal.

Fue la banda liderada por Bruce Dickinson quien anunció en sus redes sociales que “¡West Ham e Iron Maiden se enorgullecen de presentar una nueva camiseta de fútbol conmemorativa por su 50° aniversario!“.

“Para celebrar el aniversario del triunfo de los Hammers en la FA Cup de 1975 y la formación de Iron Maiden, esta camiseta de estilo vintage es la nueva incorporación a la colección de fútbol Die With Your Boots On (muere con las botas puestas)“, agregaron.

ver también “El futuro llegó”: El primer crack que posó con la nueva camiseta de la selección chilena 2026

Del escenario metalero a los hinchas del West Ham

Explican que “la camiseta está confeccionada en poliéster hexagonal y luce el icónico número 11 de Steve en la espalda, con el logo del martillo y abajo la inscripción ‘Est. 1975’. Lucida por estrellas actuales del West Ham, incluido su talismán y capitán Jarrod Bowen, la camiseta incluye el emblemático escudo de la final de la copa de 1975, el clásico ribete granate y azul alrededor del cuello y las mangas”.

“A principios de este año, Steve y Eddie presentaron la camiseta por primera vez en el London Stadium con entradas agotadas durante la gira mundial Run For Your Lives“, sentencia Iron Maiden.

En el pecho, donde los equipos estampan su auspiciador principal, la nueva camiseta del West Ham tiene el logo de la icónica banda metalera: Iron Maiden.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Para no creer! La dura maldición y doble mufa que cayó sobre U de Chile: desinfló a los azules

Según detalla la publicación, la casaquilla ya puede ser adquirida tanto en la tienda oficial del club londinense y en la de Iron Maiden.