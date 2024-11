Este jueves 28 de noviembre, Iron Maiden hizo historia al romper todos los récords en lo que se refiere a bandas de metal en Chile, llenando por segunda noche consecutiva el Estadio Nacional con su gira “The Future Past Tour” . Según datos proporcionados por la productora del evento, DG Medios, la segunda presentación de la legendaria “Doncella de Hierro” congregó a más de 59 mil asistentes, consolidando su estatus como uno de los espectáculos más memorables del año y que cautivó a más de 120 mil personas.

El Poder de la Bestia: Iron Maiden arrasa en su segunda noche en Santiago

La segunda noche de Iron Maidencomenzó con todo a las 21:00 horas de este jueves, cuando por los parlantes del escenario sonó toda la potencia de Caught somewhere in time, interpretada por el sexteto compuesto por Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers y Nicko McBrain.

La bandacontinuó su show con una histórica canción de su disco ‘Somewhere in Time’ de 1986, se trata de Stranger in a strange Land, canción donde Eddie the Head hizo su primer amague de aparición, llevándose todos los vítores de los fanáticos que a esa hora llenaban el principal reducto deportivo y musical del país.

Eddie hizo una breve aparición en Stranger in a strange Land. (Foto: Redcarpet)

Después fue el turno de tres canciones de su último disco Senjutsu (2021); The Writing on the Wall, Days of Future Past y The Time Machine.

Punto aparte para el gran manejo con el público que tiene Bruce Dickinson, reconocido mundialmente como uno de los mejores frontman y que destacó esta jornada con lo hecho durante The Prisoner, donde además de interpretar la canción, se dio incluso el tiempo de hacer partícipe al público, invitándolos a gritar.

Tras ella, llegó la interpretación de Death of the Celts y uno de los puntos fuertes de la jornada, se trata de Can I Play With Madness, canción del disco “Seventh Son of a Seventh Son” (1988) y donde la ‘Doncella de Hierro’ y el público la cantaron al unísono.

Bruce Dickinson demostró nuevamente su faceta de frontman en las dos noches en Chile (Foto: Redcarpet)

El show continuó con uno de los momentos más esperados de la jornada, Heaven Can Wait, canción de 1986 y que contó con la primera aparición completa de Eddie, la icónica mascota de los británicos, tuvo un llamativo enfrentamiento a disparos con el propio Dickinson.

Finalmente, llegamos a la última parte del concierto con tres grandes hits de la banda, Alexander the Great (1986), una de las grandes sorpresas de la noche, Fear of the Dark (1992), sin duda la canción más vitoreada de la jornada e Iron Maiden, canción del disco homónimo lanzado en 1980 y que en su versión original fue interpretada por Paul Di’Anno, recientemente fallecido cantante.

La productora informó que más de 59 mil personas asistieron a la 2° noche de Iron Maiden en Chile. (Foto: RedCarpet)

En esta misma canción fuimos testigos de la segunda versión de Eddie The Head en este concierto, se trató de la versión “Senjutsu” y que ahora se encargó de enfrentar a Janick Gers, uno de los guitarristas de la banda.

Tras 90 minutos de puro heavy metal, concluiría la primera parte del concierto y comenzaría una pausa de algunos minutos donde se oirían los típicos cánticos, gritos y aplausos esperando el regreso del sexteto británico.

Finalmente, pasada las 23:30 horas, los seis miembros regresarían para cerrar la noche con broche de oro, interpretando Hell on Earth del 2021 y dos grandes canciones de su repertorio; The Trooper (1983) y Wasted Years (1986), coronando así una gran noche para Iron Maiden y los fanáticos.

La destreza técnica de Maiden fue uno de los puntos altos de la jornada. (Foto: RedCarpet)

¿Vuelve Iron Maiden a Chile? Lo dijo Bruce Dickinson, la ‘Doncella de Hierro’ volverá a territorio nacional ¿Cuándo? Aún no hay fecha, pero recordemos que Iron Maiden ya tiene pactada su gira 2025-26 llamada Run For Your Lives World Tour.

Revisa la foto galería de Iron Maiden en Chile:

