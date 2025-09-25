Es tendencia:
Luto en el fútbol mundial: fallece querido ex Arsenal tras accidente en plena cancha de Inglaterra

Conmoción internacional por joven delantero que perdió la vida tras días en coma. Sentido mensaje del equipo gunner.

Por Nelson Martinez

Conmoción mundial por el nacido en Arsenal.
© Arsenal.Conmoción mundial por el nacido en Arsenal.

Lamentable noticia de dio a conocer en Inglaterra y con impacto en el fútbol mundial. Billy Vigar, de 21 años y nacido en el Arsenal, falleció tras seis días internado en coma inducido tras una lesión en partido de fútbol.

El Chichester City Football Club, club por el que jugaba ahora el atacante, confirmó la noticia solicitando que “se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”.

Tras sufrir una grave lesión cerebral el pasado sábado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto le ayudó, la lesión resultó ser demasiado grave y falleció el jueves (25/9) por la mañana”, reveló su equipo.

El accidente que le quitó la vida al ex Arsenal

Billy Vigar estaba jugando por el Chichester City, de la Non League Premier de Inglaterra, cuando tuvo un accidente que le derivó en una lesión cerebral en plena cancha.

Según Sussex World, Vigar intentó evitar que la pelota saliera de la cancha, deslizándose sobre el pasto e impactando de lleno su cabeza contra la superficie dura junto al terreno de juego.

Tras pasar días en coma inducido, el futbolista nacido en los gunners falleció en esta jornada y se lleno de apoyo transversal de la familia del fútbol inglés. Tras conocerse la noticia, el mismo club cañonero publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del ex jugador de la academia Billy Vigar. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy”, publicó el equipo de Londres.

