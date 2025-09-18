El goleador nacional Alexis Sánchez vivió una de las mejores etapas de su carrera junto al Arsenal, club donde estuvo durante cuatro temporadas y se convirtió en una de las grandes figuras de los Gunners, quienes aún lo recuerdan con cariño. Por lo mismo, una inesperada publicación sorprendió a los seguidores del tocopillano.

El jugador, que fue el gran goleador del Arsenal durante las temporadas 2014-2017 participando en 166 encuentros y anotando 80 tantos, le rompió el corazón a los hinchas cuando decidió fichar por el Manchester United, club en donde no alcanzó los mismos resultados.

A pesar del buen recuerdo que tienen los hinchas del chileno, su salida dejó una huella sin cerrar, ya que un periodista que visitaba el Emirates Stadium reveló una inesperada desconocida que le pegaron al goleador de la Roja.

Arsenal le pega un feo ninguneo a Alexis

A través de su cuenta de X (Ex Twitter), el periodista Cristián Bego reveló que se encontraba visitando la casa de los Gunners, pero un detalle le llamó mucho la atención.

Con el Arsenal, Alexis se coronó campeón de la FA Cup/ Getty Images)

“Hoy tocó conocer el Emirates Stadium del Arsenal y no había nada de Alexis Sánchez, ninguna foto personal o algo que lo destacara. ¡Había de Arshavin po! Qué mal hizo haberse ido al United”.

Con el Arsenal, Alexis levantó 4 copas, la Community Shield el año 2024 y 2017, y la FA Cup el 2024 y el 2016.

El comunicador se refiere al centrocampista ruso Andréi Arshavin jugó en el Arsenal entre las temporadas 2008-2011, jugando 144 encuentros y convirtiendo 31 goles.

El presente de Alexis en Europa

Luego de una temporada de incertidumbre en el Udinese, en donde sumó pocos minutos sin convertir goles ni asistencias, se habló sobre su posible llegada a equipos de la liga turca e incluso la MLS.

Sin embargo, justo antes de que cierre el mercado de fichajes en Europa, Alexis sorprendió y se despidió del cuadro italiano para sellar su regreso a LaLiga para sumarse al Sevilla, en una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes de Europa.