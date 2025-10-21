Este martes, Arsenal y Atlético de Madrid se verán las caras por la tercera jornada de la UEFA Champions League. El conjunto inglés llega con solo una derrota en lo que va de la temporada y con victorias en todos sus partidos, excepto el empate frente al Manchester City.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Simeone no ha logrado ganar en ninguno de sus cinco encuentros como visitante. Pese a esto, los “Colchoneros” mantienen un buen desempeño, con apenas dos derrotas en toda la campaña.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Atlético de Madrid y dónde ver EN VIVO?

Arsenal vs. Atlético de Madrid se enfrentan este martes 21 de octubre, desde las 16:00 hrs, en el Emirates Stadium, correspondiente a la fecha 3 de la UEFA Champions League.

El partido lo podrás ver a través de la señal de ESPN 5 y de manera online, podrás disfrutarlo por Disney+ Premium, con previa suscripción al servicio de streaming.

A través de las siguientes señales:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

ver también Pronósticos Arsenal vs Atlético de Madrid: los Gunners quieren prolongar su dominio en casa

Tabla de posiciones Champions League

Publicidad