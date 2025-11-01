Este sábado hay acción en el viejo continente con el desarrollo de la jornada 11 de la Liga de España 2025-26, fecha donde hay un partidazo con presencia nacional cuando el Sevilla de los chilenos visite al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.

Encuentro importante para ambas escuadras que esperan sumar de a tres y así seguir escalando posiciones en la tabla de ubicaciones, donde los Colchoneros eso sí, son amplios favoritos al ubicarse en el 4° puesto con 19 unidades, a 8 del Real Madrid, mientras que los sevillanos son 11° con 13.

Y si bien en este duelo asoma como titular Gabriel Suazo, para mala fortuna de los nacionales, no estará Alexis Sánchez ni en la banca visitante. Esto porque el “Maravilla” sufrió en los últimos días una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, quedando descartado para este encuentro ante el cuadro del “Cholo” Simeone.

Atlético Madrid vs. Sevilla: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

El partido entre Atlético de Madrid y Sevilla se juega este sábado 1 de noviembre desde las 12:15 hrs. en el Estadio Metropolitano, por la jornada 11 de la Liga de España.

Este partido entre Colchoneros y Sevillanos, será transmitido por televisión en Chile, en la señal de ESPN , emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Estándar y Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Tabla de posiciones de la Liga de España