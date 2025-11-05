Universidad de Chile vive un periodo de definiciones, donde sin querer queriendo, asoman los refuerzos para el 2026. Ahí, aparece un viejo conocido.

El Romántico Viajero busca clasificarse a la Copa Libertadores de la próxima temporada, para lo cual necesita cerrar de buena manera el presente torneo en la Liga de Primera. Si consiguen meterse en la competición continental, quieren traer a un nombre importante.

El refuerzo que llegaría a U. de Chile

En Universidad de Chile saben que una de las falencias de la actual temporada, fue no contar con un plantel capaz de mantener el rendimiento a nivel local e internacional. Por esta razón, necesitan futbolistas que sean un real aporte en la próxima campaña

La Copa Libertadores es un objetivo y para ser competitivos en ella, es que tienen pensado repatriar a un viejo conocido. Claro, todos piensan de forma automática en Felipe Mora. Sin embargo, hay otro ex jugador del Bulla que podría regresar al CDA.

Se trata de Igor Lichnovsky. De acuerdo a El Mercurio, junto al delantero de Portland Timbers también arribaría el defensor que actualmente milita en América, pero que ha perdido importante terreno en México debido a algunas lesiones en el último tiempo.

De esta manera, Lichnovsky dejaría a las Águilas al final de este 2025 y podría negociar su regreso a Universidad de Chile. El central debutó en el Romántico Viajero en el 2011 bajo el mandado de Jorge Sampaoli, siendo tricampeón. Partió a Porto en 2014, tras lo cual inició una extensa carrera por el extranjero y tambíen en La Roja.

Igor Lichnovsky llegaría a cubrir el lugar que dejaría Ignacio Tapia, quien finaliza contrato y no seguiría en el León. Nicolás Ramírez sería otro de la zaga que podría hacer sus maletas en La Cisterna y así hacerle espacio al campeón con América.