Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre: Horarios y por dónde ver EN VIVO fútbol

La Liga de Primera, junto a las grandes ligas europeas, comienzan a tener acción este viernes 7 de noviembre.

Por Franco Abatte

La Liga de Primera vuelve a tener acción este viernes con el desarrollo de la fecha 27.
Nuevo viernes, nueva jornada de fútbol alrededor del mundo. Este 7 de noviembre se vivirá una agenda recargada de fútbol con grandes ligas en acción, comenzando por razones obvias con la fecha 27 de la Liga de Primera, donde Unión La Calera recibirá la visita de Deportes Iquique.

Pero eso no es todo, porque también grandes ligas en el mundo tienen acción esta jornada, entre ellas, aparecen Italia, España, Alemania, Argentina y por supuesto el Mundial Sub-17. Conoce todos los detalles de estos partidos, horarios y transmisión para Chile y el resto de LATAM, a continuación, en RedGol.

¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 27 de la Liga de Primera 2025

Calendario de partidos viernes 7 de noviembre

Liga de Primera 2025

  • 20:00 horas – Unión La Calera vs. Deportes Iquique. Transmite HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.

Liga de España

  • 17:00 horas – Elche vs. Real Sociedad. Transmite Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Serie A de Italia

  • 16:45 horas – Pisa Sporting Club vs. US Cremonese. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.

Bundesliga de Alemania

  • 16:30 horas – Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
Eredivisie de Países Bajos

  • 16:00 horas – Twente vs. SC Telstar. Transmite Disney+ Premium.

Ligue 1 de Francia

  • 16:45 horas – Paris FC vs. Rennes. Transmite Disney+ Premium.

Championship de Inglaterra

  • 17:00 horas – Watford vs. Bristol City. Transmite Disney+ Premium, ESPN 7.
Mundial Sub-17 de la FIFA

  • 09:30 horas – Inglaterra vs. Haití. Transmite DGO, DSPORTS+ Plus (613/1613).
  • 09:30 horas – El Salvador vs. Colombia. Transmite DGO, DSports (610/1610).
  • 10:00 horas – Alemania vs. Corea del Norte. Transmite DGO, DSports 2 (612/1612).
  • 10:30 horas – Egipto vs. Venezuela. Transmite DGO, DSports 4, DSports 3.
  • 11:45 horas – México vs. Costa de Marfil. Transmite DGO, DSPORTS+ Plus (613/1613).
  • 12:15 horas – Suiza vs. Corea del Sur. Transmite DGO, DSports 6.
  • 12:45 horas – Zambia vs. Honduras. Transmite DGO, DSports 4, DSports 3.
  • 12:45 horas – Brasil vs. Indonesia. Transmite DGO, DSports 2 (612/1612).

Liga de Argentina

  • 21:00 horas – Rosario Central vs. San Lorenzo (Torneo Clausura). Transmite TyC Sports Internacional.

Campeonato de Uruguay

  • 16:30 horas – Miramar Misiones vs. Racing Club. Transmite Disney+ Premium, GolTV.
  • 19:30 horas – Cerro Largo vs. Liverpool FC. Transmite Disney+ Premium, GolTV.
Liga 1 de Perú

  • 15:00 horas – Cusco FC vs. Sport Boys A. Transmite Fanatiz (Míralo en vivo).
  • 17:15 horas – Sporting Cristal vs. Cienciano. Transmite Fanatiz (Míralo en vivo).
  • 23:00 horas – Universitario vs. Deportivo Garcilaso. Transmite GolTV Play, GolTV.

Liga de Colombia

  • 17:30 horas – Envigado vs. Millonarios. Transmite RCN Nuestra Tele.
  • 20:10 horas – Deportivo Pereira vs. Medellín. Transmite RCN Nuestra Tele.
  • 22:20 horas – Deportes Tolima vs. Llaneros. Transmite RCN Nuestra Tele.

Liga Pro de Ecuador

  • 21:00 horas – Deportivo Cuenca vs. Macará. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
MLS de Estados Unidos

  • 21:00 horas – Los Angeles FC vs. Austin FC. Transmite MLS Season Pass de Apple TV.
  • 21:00 horas – Charlotte FC vs. New York City. Transmite MLS Season Pass de Apple TV.
Unión La Calera y Deportes Iquique dan inicio a la fecha 27 de la Liga de Primera. (Foto: Alex Diaz/Photosport)

