El Campeonato Nacional entra en la recta final y este viernes comienza la Fecha 27 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.
En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.
El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV
La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 27 del Torneo Nacional es Mega y este viernes 31 de octubre, transmitirá el duelo entre Huachipato vs. Audax Italiano, a partir de las 15:00 horas.
La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.
La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
- ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE
- Unión La Calera vs. Deportes Iquique – 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium, HBO MAX.
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE
- Deportes La Serena vs. Universidad Católica – 12:30 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO MAX.
- Unión Española vs. Colo Colo – 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium, HBO MAX.
- Palestino vs. Coquimbo – 17:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium, HBO MAX.
- O’Higgins vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium, HBO MAX.
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE
- Huachipato vs. Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Universidad de Chile vs. Deportes Limache – 17:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Cobresal vs. Everton – 20:00 horas, en el Estadio El Cobre – TNT Sports Premium y HBO MAX.