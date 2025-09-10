Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

Diego Simeone elige al mejor equipo del mundo: “Barcelona, tienen jugadores de otras características”

El entrenador de Atlético Madrid manifestó que es imposible que su equipo logre emular el juego que muestra el Barcelona.

Por Felipe Escobillana

Diego Simeone alaba lo que hace el Barcelona
© Getty ImagesDiego Simeone alaba lo que hace el Barcelona

Uno de los entrenadores más reputados en el mundo es Diego Pablo Simeone, que ha logrado instalar al Atlético Madrid entre los mejores elencos de Europa.

El argentino estuvo dos veces cerca de ganar la Champions League, pero se quedó con las manos vacías luego de perder ambas definiciones con su eterno rival, el Real Madrid.

Hoy analiza el fútbol actual y asegura que el mejor elenco del mundo es uno que hace pocos meses se reinventó: el Barcelona que dirige exitosamente el alemán Hansi Flick.

Barcelona”, responde cuando le preguntan por el mejor elenco del mundo en Copa. Acto seguido le consultan por qué no intenta jugar como ese elenco y explica sus argumentos.

Diego Simeone asegura que su Atlético Madrid no puede jugar como Barcelona

Diego Simeone asegura que su Atlético Madrid no puede jugar como Barcelona

Simeone no se compara con Barcelona

“Ellos juegan distinto porque tienen jugadores de otras características y uno se tiene que acercar a que las de tus futbolistas rindan de la mejor manera“, manifestó el Cholo.

Publicidad

Luego indicó que “creo que los mejores entrenadores somos aquellos que logramos explotar la mejor versión de cada futbolista”, para defender su estilo en el cuadro colchonero.

¡No es Photoshop! La extraña foto de Lawrence Vigouroux sin extremidades

ver también

¡No es Photoshop! La extraña foto de Lawrence Vigouroux sin extremidades

Finalmente indicó que “no sé cómo jugaría si yo estuviera en Barcelona, porque no estoy, no lo estoy. Estoy en otra plantilla”.

Actualmente el Atlético de Madrid pasa un mal momento, pues ha empatado dos partidos y perdido uno en el inicio de La Liga. Marcha en la posición 17 del torneo español.

Publicidad
Lee también
Simeone explica la supremacía de Sudamérica vs Europa en el Mundial
Mundial de Clubes

Simeone explica la supremacía de Sudamérica vs Europa en el Mundial

Simeone se agarra con la prensa por el polémico penal de Julián Álvarez
ChampionsLeague

Simeone se agarra con la prensa por el polémico penal de Julián Álvarez

La reacción de Simeone por el choque contra Real Madrid en Champions
ChampionsLeague

La reacción de Simeone por el choque contra Real Madrid en Champions

Tiene 15 años, humilló a rival veterana y ya la comparan con Shaparova
Tenis

Tiene 15 años, humilló a rival veterana y ya la comparan con Shaparova

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo