Uno de los entrenadores más reputados en el mundo es Diego Pablo Simeone, que ha logrado instalar al Atlético Madrid entre los mejores elencos de Europa.

El argentino estuvo dos veces cerca de ganar la Champions League, pero se quedó con las manos vacías luego de perder ambas definiciones con su eterno rival, el Real Madrid.

Hoy analiza el fútbol actual y asegura que el mejor elenco del mundo es uno que hace pocos meses se reinventó: el Barcelona que dirige exitosamente el alemán Hansi Flick.

“Barcelona”, responde cuando le preguntan por el mejor elenco del mundo en Copa. Acto seguido le consultan por qué no intenta jugar como ese elenco y explica sus argumentos.

“Ellos juegan distinto porque tienen jugadores de otras características y uno se tiene que acercar a que las de tus futbolistas rindan de la mejor manera“, manifestó el Cholo.

Luego indicó que “creo que los mejores entrenadores somos aquellos que logramos explotar la mejor versión de cada futbolista”, para defender su estilo en el cuadro colchonero.

Finalmente indicó que “no sé cómo jugaría si yo estuviera en Barcelona, porque no estoy, no lo estoy. Estoy en otra plantilla”.

Actualmente el Atlético de Madrid pasa un mal momento, pues ha empatado dos partidos y perdido uno en el inicio de La Liga. Marcha en la posición 17 del torneo español.

