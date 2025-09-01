En Argentina quedaron sorprendidos con la mejoría de Carlos Palacios en Boca Juniors al punto que un comentarista trazó un paralelo entre el chileno y Lamine Yamal en una prestigiosa cadena de televisión. Fue en el programa Dale al Medio de TyC Sports, donde analizaron el 2-0 ante Aldosivi.

Y el análisis lo hizo el conductor del espacio, Ariel Rodríguez. “Si había algo que se le veía a Palacios, la forma de verlo era dejarlo en cancha, no sacándolo ante las acusaciones de que se iba, no volvía, no entrenaba. Puede ir creciendo también“, dijo el citado comunicador.

Eso sí, recibió la respuesta de Lucas Beltramo, un panelista del programa que además es un reconocido hincha de los Xeneizes. “Tuvo castigo, fue duradero y es verdad. Sigue en deuda con el juego, lo que pasa es que agregó sacrificio”, expuso aquel periodista.

Carlos Palacios sigue en franca mejoría en Boca. (Alex Grimm/Getty Images).

“Por eso el quite, por eso ganó faltas. Vamos a ver después que fue clave en el primer gol por cómo recupera la pelota”, añadió Beltramo. Pero también encontró la respuesta de su compañero, quien sacó al baile a Marcelo Bielsa y al joven crack del Barcelona de España.

Ari Rodríguez manifestó que “si él se va a Chile, duerme dos horas, lo importante que tenga este compromiso. Es la frase de Bielsa sobre Lamine Yamal. Qué le parece que anda todos los días con una señorita distinta. Dice ‘duerme, come bien, entrena bien y las 12 horas libres, si quiere estar con una señorita diferente que esté”, apuntó.

Periodista hincha de Boca se enoja por la comparación de Carlos Palacios con Lamine Yamal

A Lucas Beltramo no le gustó para nada este paralelo entre Carlos Palacios y Lamine Yamal por la presentación de La Joya en el 2-0 como visitante ante el Tiburón de Mar del Plata. Descartó totalmente lo dicho por su compañero de panel.

“No comparemos a Palacios con Lamine Yamal por el amor de dios. En cuanto a lo que quieras. Esto le sirve para subsistir en el mientras tanto. Palacios vino a Boca para darle juego”, aseguró Beltramo, un ferviente fanático de los Xeneizes sobre la misión que le encomendó Juan Román Riquelme al chileno de 25 años.

Lamine Yamal, el crack del Barcelona, apareció en un análisis sobre Carlos Palacios. (Alex Caparros/Getty Images)

Aunque agregó un punto destacable del ex Colo Colo. “En un esquema que obliga al desdoble de los volantes, me parece muy saludable que Palacios haya entendido que juega en Boca y que sin pelota, tiene que ser el primer defensor. Eso fue lo positivo para mí”, sentenció Beltramo.

