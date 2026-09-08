El campeón del mundo con Argentina avisó que desde la dirigencia no le ofrecieron la renovación y tiene las maletas listas para marcharse del elenco inglés.

Liverpool vuelve a disputar la Champions League y este miércoles parte ante el Atlético Madrid. El Estadio de Anfield será el que recibirá este partidazo para dar comienzo a la primera jornada del torneo más grande de Europa.

El elenco ahora dirigido por Andoni Iraola viene de vencer por 2-0 al Ipswich de Marcelino Núñez. Por lo que llega de la mejor forma al encuentro ante los colchoneros. Eso al menos imaginaba la mayoría. Pero todo cambió con la conferencia previa al importante partido.

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Es que al puro estilo de Julián Álvarez, el volante Alexis Mac Allister reveló que tiene todo listo para salir del club. Incluso tiro el CV ya que desde la dirigencia no se acercaron para renovarle.

“Recibí la noticia de que el club no estaba en posición de ofrecerme un nuevo contrato. Me pone muy, muy triste porque todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días en los entrenamientos”, lanzó fuerte y claro Mac Allister.

Alexis Mac Allister adelantó el final de su ciclo en Liverpool (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Alexis Mac Allister pone fin a su etapa en el Liverpool: “No me renovaron”

Pero el trasandino se sacó el cassette y disparó fuerte y claro. Incluso nombró a los compañeros que sí le renovaron, mientras a él lo dejaron con el visto.

“Veo a Dominik y Ryan renovando sus contratos porque se lo merecen; me hace feliz, pero al mismo tiempo me pone triste porque yo no obtuve el mío”, lanzó. De está forma su vínculo termina a mitad del 2028 y no hay indicios de reconciliación con los dirigentes.

Ante está situación, de inmediato se dispersaron las suspicacias por su cometido y lo relacionaron con el caso de su compatriota Julián Álvarez que solo quiere irse del Atlético Madrid.

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A lo que Alexis aclaró de inmediato demostrando su profesionalismo más allá de la adversidad que enfrenta a sus 27 años. “Siempre doy lo mejor de mí. Los aficionados no tienen que preocuparse. Daré el 100% hasta el último día que esté aquí”, juramentó ante las dudas.