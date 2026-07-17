Atlético Madrid deja la grande con polémica frase contra figura de Argentina: “Mal asesorado”

Desde el cuadro colchonero acusaron que desde el entorno de Julián Álvarez buscan sacar al jugador para irse al Barcelona.

La concentración de la selección de Argentina sufre un nuevo remezón a horas de disputar la final del Mundial ante España. Esto porque ahora fue el Atlético Madrid el que apuntó hacia una de sus principales figuras en el ataque como Julián Álvarez.

El delantero formado en River Plate inició la competencia con el objetivo de cambiar de club en este mercado de fichajes. Incluso pujó para agilizar su salida de los colchoneros.

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“Lo mejor para todos es una transferencia y yo quiero cumplir mi sueño”, recalcó la “Araña” en pleno Mundial. Por lo que dejó en claro su postura de emigrar al Barcelona.

Julián Álvarez enfrenta polémica a horas de la final ante España (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Atlético Madrid le raya la cancha a Julián Álvarez

El tema es que en el Atlético Madrid no cayeron nada de bien las declaraciones de Julián Álvarez. Incluso se apuntó a su entorno para que expresara su deseo de salir del club para emigrar al Barcelona.

Por lo que el CEO de los colchoneros, Miguel Ángel Gil Marín, decidió apagar con bencina la polémica. “Atlético es el lugar en el mundo para Julián“, lanzó de entrada.

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Luego apuntó a que “no queremos transferirlo”. Por lo que rechazó las ofertas de hasta 200 millones de euros por el delantero. Por lo que quedaría solo la opción de 500 millones, que es el monto de la cláusula de recisión.

“Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada. Eso me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento van a ser el de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional”, enfatizó Gil Marín.

Por lo que la última carta para Álvarez sería una salida al Arsenal que también se ha mostrado interesado en su carta. Lo que implica semanas claves ya que en agosto empieza la temporada en Europa.

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En resumen:

El Atlético Madrid rechazó ofertas de hasta 200 millones de euros por Julián Álvarez.

El delantero Julián Álvarez expresó públicamente su deseo de emigrar al Barcelona.

El club fijó la salida de la “Araña” en 500 millones de la cláusula de rescisión.