El jefe del Desarrollo de Fútbol Global de la FIFA también justificó el aumento de selecciones participantes.

La Copa del Mundo 2026 está llegando a su final y con ello, hay varias interrogantes sobre lo bueno y lo malo. Arsène Wenger se refirió a la pausa de hidratación.

La cita planetaria en Norteamérica ha tenido varios cambios, los cuales ahora que el torneo está por terminar, están siendo puestos sobre una balanza para analizar cuáles fueron realmente un aporte y los que simplemente resultaron en un verdadero fracaso.

La justificación de Arsène Wenger

Arsène Wenger es reconocido por su exitoso trabajo como entrenador en Arsenal, donde incluso dirigió a Alexis Sánchez. Luego de su retiro de la banca, actualmente es el jefe del Desarrollo de Fútbol Global de la FIFA.

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Desde su cargo actual, el francés habló de la mayor polémica de la Copa del Mundo 2026: la pausa de hidratación. Que un partido de fútbol tenga una pausa en medio del partido, ha generado indignación entre sus fanáticos. Cada vez que se realiza, los hinchas no dudan en abuchear.

Wenger salió a referirse al tema. Si bien aseguró que la medida será evaluada, de todos modos la respaldó. “Me pareció que no modificaron los resultados, ya llegaremos a conclusiones cuando termine el torneo y lo analicemos“, indicó.

La pausa de hidratación tampoco agradó a los jugadores. Imagen: Getty

El francés señaló que a los hinchas que estaban bajo techo no les agradaba la pausa, pero que para quienes estaban expuestos al sol era una necesidad médica por las altas temperaturas. Con esta detención, los partidos prácticamente pasaron a tener cuatro tiempos en vez de dos, tal como pasa en los deportes populares en Estados Unidos.

Por último, el jefe del Desarrollo de Fútbol Global de la FIFA también defendió que se aumentara de 32 a 48 países participantes. “Hacía falta dar oportunidades a más selecciones“, cerró el histórico Arsène Wenger.