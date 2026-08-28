El entrenador tuvo un cruce con un periodista al tratar de evadir la polémica, asegurando que todo estaba bien.

Fernando Gago sacó la voz por la polémica que afloró en Universidad de Chile tras el Superclásico que perdieron 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional, con Charles Aránguiz.

Hay que recordar que se hizo pública la molestia del jugador al ser cambiado en el segundo tiempo, y que, una vez terminado el partido, el entrenador aseguró que el Príncipe le pidió la sustitución.

Una situación que movió el CDA, al conocerse que el volante no solicitó el cambio, por lo que quedó un cortocircuito en la interna del cuadro bullanguero en la semana.

Algo que Gago salió a cerrar de plano en conferencia de prensa, con un cruce de palabras a la hora de las preguntas, que terminó con un “me enteré recién, cámbiame la pregunta”.

Charles Aranguiz fue reemplazado en el segundo tiempo en el Superclásico. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Gago evadió responde el problema con Charles: “Cámbiame la pregunta”

Fernando Gago afrontó por primera vez la polémica con Charles Aránguiz tras la derrota en el Superclásico con Universidad de Chile, donde quiso cerrar rápido cualquier otro incómodo momento.

El periodista no alcanzó ni a formular la pregunta cuando el ex Boca Juniors fue al cruce para cortar todo tipo de inquietud en el momento: “No hay problema, cámbiame la pregunta. Me enteré recién”.

En ese sentido, se le volvió a preguntar al entrenador para entregar más detalles de la situación, pero su postura, como es una costumbre, fue la misma: “No busquemos problema donde no lo hay, pregunten otra cosa, está todo perfecto”.

Pero no se quedó sólo en eso, porque en vez de hacerle caso al entrenador, vino la pregunta de cajón que todos querían saber: “¿Charles Aránguiz le pidió el cambio o no?”.

El argentino, ya con cara de no muy buenos amigos, suspiró un momento y se lanzó nuevamente: “¿Otra vez lo mismo? Ya está”.

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