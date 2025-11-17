La selección chilena jugará este martes ante Perú, en Sochi, en el segundo amistoso internacional que disputará el elenco de Nicolás Córdova en esta Fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

Quien habló antes del encuentro fue Benjamín Kuscevic, defensa central que fue titular ante Rusia en el encuentro pasado. Y dejó claro que le gusta mucho el trabajo que hace el entrenador interino de la Roja.

Cuando fue consultado por el próximo DT, dijo en conferencia en la que estaba el corresponsal de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol que “lo del entrenador es algo que no corresponde a los jugadores decirlo, estamos abierto a recibir al que la Federación decida”.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, deja un recado. “Ellos (los dirigentes) han estado presentes en los entrenamientos del Nico ahora y ese debe ser el perfil que se debe buscar. Luego no corresponde dar un nombre de lo que les parece bien o no”.

Córdova recibió un espaldarazo de Benja Kuscevic

Kuscevic encantado con la manera de entrenar de Córdova

En otra de sus respuesta, explica que las herramientas que les entrega Córdova son muchísimas, algo que se debe valorar.

Publicidad

Publicidad

“El grupo lo ha tomado bien a Nico, nos hemos adaptado a sus ideas, nos sirve entrenar de esa manera, prepararnos así“, explicó.

Señaló sobre esto que “cuando tú como jugador tienes más información del partido que viene, se te hace más fácil. Después puedes decidir mejor o peor, pero mientras más sabes del rival y más trabajas lo que debes hacer, se te da de mejor forma. Después puedes ganar o perder, a veces hasta por suerte”.

Entiende el Benja que “han aparecido jugadores jóvenes, yo tengo las mismas ganas como si fuera la primera vez que vine, hablo por mí y por el grupo”.

Publicidad

Publicidad

También detalló que “estar en la selección es algo importante para cualquier jugador, tal como nos transmitieron eso cuando éramos más jóvenes ahora nosotros los más grandes debemos dar ese mensaje”.

Sobre el duelo ante Perú, dijo que “es por otra historia lo del Clásico del Pacífico obviamente, pero Perú siempre ha sido un rival directo para nosotros, por la historia que hay, pasa lo mismo con Bolivia. Aunque la estadística no juega para nada, cada partido lo tomamos como una final, sea visto o no como un clásico para la gente de afuera”.

ver también Inédito marrón y con un aire a México: filtran revolucionaria nueva camiseta de la selección chilena

Respecto a la defensa que compartió con Iván Román y Guillermo Maripán, sostuvo que “nos sentimos bien, Iván es joven y tiene condiciones, hizo un buen partido. A Guille lo conozco hace muchos años, no tuvimos problemas, veníamos entrenando así, independiente de la edad de cada jugador”.

Publicidad