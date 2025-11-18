Nicolás Córdova estaba contento tras el triunfo ante Perú. El saldo de la gira fue positivo, pues la selección chilena alcanzó su tercera victoria consecutiva en suelo europeo.

El entrenador interino, por lo mismo, le dejó un mensaje a este grupo de jóvenes jugadores que deberán cargar la mochila de sacar al fútbol chileno del complejo momento que significa estar afuera de tres Mundiales seguidos.

“Contento por lo que dije el otro día, por los jugadores. Les dije en la charla que ellos deben consolidar el grupo que están formando“, manifestó Córdova en conferencia ante la pregunta del enviado de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Agregó que “para eso deben tener un alto rendimiento, que sea difícil entrar y el que lo haga sea porque hace bien las cosas. Que sea como el 2014 o el 2015, porque estaba consolidada y era difícil jugar”.

Chile le ganó a Perú en Rusia por 2-1

El bálsamo de ganar tres partidos seguidos para Chile

Además Córdova manifestó que la racha que tiene Chile no es para volverse loco, pero evidentemente permite trabajar más tranquilos para formar a la selección del futuro.

“Ganar 3 partidos seguidos hace bien, siempre hace bien, pero rescato que antes de la expulsión ya jugábamos bien y luego interpretamos el partido de buena forma”, dijo Córdova.

La selección chilena volverá a jugar recién en marzo, en una nueva Fecha FIFA en la que deben encontrar rival para esos amistosos. Es posible que Chile sirva de sparring para algunas naciones clasificadas al Mundial 2026.

Luego de eso vendrán los amistosos previos al evento de Norteamérica. Seguramente Córdova seguirá comandando a la selección chilena por el primer semestre del próximo año.

