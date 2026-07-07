Desde la vocería del Mandatario Santiago Peña se desmarcaron de los dichos de la parlamentaria Celeste Amarilla contra el goleador de Francia.

La pelota hace rato la sacaron de la cancha. Sigue el revuelo en Paraguay por los dichos abiertamente racistas de la senadora Celeste Amarilla en contra de la figura francesa Kylian Mbappé luego del duelo por octavos de final del Mundial 2026.

Ahora desde el propio Gobierno de ese país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes emitieron un comunicado oficial repudiando las palabras de la parlamentaria y apuntó a que, de ninguna manera, representan a los ciudadanos guaraníes.

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Gobierno de Paraguay se expresa por racismo de senadora a Mbappé

“El Gobierno deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, indica.

“Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”, agregan desde Paraguay.

Además advierten que la autoridad “reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación”.

Para cerrar el Gobierno de Paraguay recalca que “expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el pueblo francés, con el cual se mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”.

En síntesis