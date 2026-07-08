Partidazo esta noche que podrá verse en directo en nuestro país. Uno de los Clásicos da el vamos a las transmisiones de miércoles.

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile trae toda su emoción y talento a la TV nacional. Eso, de la mano de TNT Sports y HBO Max, donde este miércoles se viene un partidazo.

Con transmisiones de los equipos de la Zona Centro y la Zona Sur del país, la Liga Chery By Cecinas Llanquihue tendrá a U Católica ante Colo Colo. El duelo se juega en el Edificio de Deportes UC este miércoles 8 de julio.

“La acción no se detendrá ahí, ya que los ‘miércoles de básquetbol’ traerán partidazos semana a semana, destacando grandes choques del sur como Valdivia contra Español de Osorno y Universidad de Concepción vs Colegio Los Leones”, avisan desde el canal.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO U Católica vs Colo Colo?

Con Pablo Vargas y Diego Sáez en las pantallas de TNT Sports y HBO Max, este es el horario del partido y los posteriores duelos de la Liga Nacional de Básquetbol en el canal.

Cartelera Liga Chery By Cecinas Llanquihue 2026:

Universidad Católica vs. Colo-Colo | 08 de julio, 21:30 hrs. | TNT Sports y HBO Max.

| 08 de julio, 21:30 hrs. | TNT Sports y HBO Max. Valdivia vs. Español de Osorno | 15 de julio, 21:30 hrs. |TNT Sports y HBO Max.

| 15 de julio, 21:30 hrs. |TNT Sports y HBO Max. ABA Ancud vs. Castro | 22 de julio, 21:30 hrs. | TNT Sports y HBO Max.

| 22 de julio, 21:30 hrs. | TNT Sports y HBO Max. Puerto Varas Basket vs. Las Ánimas | 29 de julio, 21:30 hrs. | TNT Sports y HBO Max.

| 29 de julio, 21:30 hrs. | TNT Sports y HBO Max. Las Ánimas vs. ABA Ancud | 05 de agosto, 21:00 hrs. | TNT Sports y HBO Max.

| 05 de agosto, 21:00 hrs. | TNT Sports y HBO Max. Universidad Concepción vs. Colegio Los Leones | 12 de agosto, 21:30 hrs. | TNT Sports y HBO Max.

Diego Sáez, uno que ya estuvo en las transmisiones de la NBA en la señal, luce orgulloso por este nuevo desafío. En diálogo con RedGol dice estar “feliz de relatar la Liga Chery en nuestra señal, que es muy potente y que permitirá que nuestro básquetbol llegue a muchos más hogares y fanáticos”.

“(El de hoy) es un clásico. Universidad Católica nunca ha ganado la Liga Nacional, pero no olvidemos que fue el equipo más veces campeón de la antigua Dimayor, así que es un equipo de gran tradición. Y Colo Colo, como dice su lema, también ‘ha sabido ser campeón'”, apunta.

Finalmente, el hombre del básquetbol en TNT Sports avisa que “este es nuestro básquetbol, al que hemos ido a ver en nuestros gimnasios por muchos años. Y también hay muy buenos jugadores para seguir. No olvidemos que de la selección chilena que le acaba de ganar a Colombia y Venezuela, que hizo historia y avanzó a la última ronda clasificatoria para el próximo Mundial”.

“Siete de los doce jugadores del roster del DT Manu Córdoba juegan en nuestra Liga Nacional. Cada equipo tiene jugadores muy importantes y extranjeros que vale la pena ver. Además de lo más importante: la identidad, porque los fanáticos de cada club y de cada ciudad podrán ver a sus equipos en nuestra pantalla”, cerró.