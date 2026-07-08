Premio histórico del Kino: acumulado en 10.700 millones de pesos

La expectativa sigue creciendo en todo el país . Este
miércoles 8, Kino realizará el sorteo del premio más grande de
sus más de cuatro décadas de historia: una acumulación de
$10.700 millones, que podría convertir a uno o más jugadores
en los nuevos grandes millonarios de Chile.
El inédito monto ha despertado un enorme interés entre los
jugadores, quienes han respondido con una alta participación
tanto en agencias oficiales, supermercados adheridos como
en Kino.cl. Se espera que este sea uno de los sorteos con
mayor convocatoria de los últimos años.
“Los $10.700 millones representan la acumulación más alta que
ha entregado Kino en toda su historia. Es un hito para Lotería y
una oportunidad extraordinaria para que miles de personas se
permitan soñar con cambiar su vida”, señala Claudio Ossandón,
Gerente Comercial de Lotería.
Kino está acumulado
Kino trae monto acumulado
El monto histórico es resultado de varias semanas de
acumulación, consolidando un fenómeno que ha mantenido la
atención de los jugadores en todo Chile.
Los $10.700 millones son estimados a repartir en todas las
categorías y juegos adicionales, donde el Kino, como juego
individual, acumula $6.270 millones.
“Cuando un premio alcanza estas cifras, deja de ser solo un
sorteo. Se transforma en conversación en las familias, amigos y
compañeros de trabajo que imaginan y sueñan con qué harían
si ganaran. Esa ilusión compartida es parte del valor que tiene
Kino para los chilenos”, agrega Ossandón.
El ejecutivo destaca además que el atractivo del sorteo no solo
radica en el monto principal, sino también en las múltiples
oportunidades de obtener premios.
“Por un valor muy accesible, las personas participan en varios
juegos al mismo tiempo. Eso hace que existan muchas
posibilidades de ganar para quienes deciden probar suerte.”
Por solo $3.500, los jugadores participan por los premios de:
• Kino
• ReKino
• RequeteKino
• Chao Jefe $2 millones
• Chao Jefe $3 millones
• Súper Combo Marraqueta
Las apuestas estarán disponibles hasta las 22:20 horas del
miércoles 8 en Kino.cl, agencias oficiales y principales
supermercados del país.
El sorteo será transmitido en vivo a través de las plataformas
oficiales de Lotería.