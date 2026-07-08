Premio histórico del Kino: acumulado en 10.700 millones de pesos

El premio más grande que haya sorteado Kino en su existencia se va a sortear durante esta jornada, por lo que hay gran expectativa.

La expectativa sigue creciendo en todo el país . Este

miércoles 8, Kino realizará el sorteo del premio más grande de

sus más de cuatro décadas de historia: una acumulación de

$10.700 millones, que podría convertir a uno o más jugadores

en los nuevos grandes millonarios de Chile.

El inédito monto ha despertado un enorme interés entre los

jugadores, quienes han respondido con una alta participación

tanto en agencias oficiales, supermercados adheridos como

en Kino.cl. Se espera que este sea uno de los sorteos con

mayor convocatoria de los últimos años.

“Los $10.700 millones representan la acumulación más alta que

ha entregado Kino en toda su historia. Es un hito para Lotería y

una oportunidad extraordinaria para que miles de personas se

permitan soñar con cambiar su vida”, señala Claudio Ossandón,

Gerente Comercial de Lotería.

Kino está acumulado

Kino trae monto acumulado

El monto histórico es resultado de varias semanas de

acumulación, consolidando un fenómeno que ha mantenido la

atención de los jugadores en todo Chile.

Los $10.700 millones son estimados a repartir en todas las

categorías y juegos adicionales, donde el Kino, como juego

individual, acumula $6.270 millones.

“Cuando un premio alcanza estas cifras, deja de ser solo un

sorteo. Se transforma en conversación en las familias, amigos y

compañeros de trabajo que imaginan y sueñan con qué harían

si ganaran. Esa ilusión compartida es parte del valor que tiene

Kino para los chilenos”, agrega Ossandón.

El ejecutivo destaca además que el atractivo del sorteo no solo

radica en el monto principal, sino también en las múltiples

oportunidades de obtener premios.

“Por un valor muy accesible, las personas participan en varios

juegos al mismo tiempo. Eso hace que existan muchas

posibilidades de ganar para quienes deciden probar suerte.”

Por solo $3.500, los jugadores participan por los premios de:

• Kino

• ReKino

• RequeteKino

• Chao Jefe $2 millones

• Chao Jefe $3 millones

• Súper Combo Marraqueta

Las apuestas estarán disponibles hasta las 22:20 horas del

miércoles 8 en Kino.cl, agencias oficiales y principales

supermercados del país.

El sorteo será transmitido en vivo a través de las plataformas

oficiales de Lotería.