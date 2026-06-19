Cecilia Pérez, presidenta de U. de Chile y sucesora de Michael Clark, tuvo esta respuesta al ser consultada por el caso Sartor.

U. de Chile se puso al día y terminó la primera rueda con un triunfo clave sobre O’Higgins en el Nacional. Escaló hasta el podio de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, detrás de Colo Colo y U. Católica.

El cierre de semestre fue la oportunidad para que Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, diera declaraciones sobre distintos temas que afectan al club. Por ejemplo, se refirió al boicot de los hinchas y las apenas 13 mil personas que llegaron al coliseo de Ñuñoa en una triste postal.

“Hoy día necesitamos a todos los hinchas del club. La U siempre se ha caracterizado por apoyar en las buenas y en las malas. No somos una hinchada parecida a ningún club, somos distintos en ese sentido“, dijo.

“Esto lo resienten y les duele a los jugadores que hoy día tienen que sentirse apoyados, sobre todo en los momentos difíciles“, condenó.

Esto dijo Cecilia Pérez cuando le preguntaron por el caso Sartor y Clark | Photosport

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La reacción de Cecilia Pérez en U. de Chile al ser consultada por el caso Sartor

Donde no quiso meterse fue en el caso Sartor y los informes de que Michael Clark llegó al poder en U. de Chile de manera ilícita. Pese a su apoyo al extimonel azul en el pasado, en este caso Cecilia Pérez se restó de opinar.

“No me voy a referir a temas judiciales que son extra club, son extra la U, y sobre todo menos a temas judiciales que siguen abiertos. Se ha hablado mucho y a mí, como presidenta de la U, me corresponde velar porque a nuestros respectivos planteles les vaya lo mejor posible“, respondió.