La falta de minutos tiene a Calderón evaluando su futuro en Universidad de Chile.

Universidad de Chile vive semanas importantes de cara a la segunda parte de la temporada. La llegada de Fernando Gago no solo cambió la forma de jugar del equipo, sino también la lucha por un lugar en la formación titular, lo que dejó a varios con menos minutos de lo esperado.

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Uno de los casos más llamativos es Franco Calderón, el defensor perdió protagonismo con los azules y su situación podría terminar en una salida durante el próximo mercado de fichajes.

La decisión de Franco Calderón que golpea a la U – Photosport

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Se encienden las alarmas en la U

De acuerdo a lo informado en La Magia Azul, el zaguero estaría evaluando seriamente su continuidad en el club. La principal razón pasa por la falta de protagonismo con Gago, escenario distinto al que vivió en temporadas anteriores, cuando era una de las piezas principales en la defensa azul.

La preocupación del jugador radica en la necesidad de mantenerse compitiendo con regularidad. Por eso, si su panorama no cambia en las próximas semanas, buscaría alternativas para salir de la U, ya sea mediante préstamo o de manera definitiva.

ver también Los motivos de Fernando Gago para dejar afuera a Franco Calderón y Lucas Assadi en U de Chile

La situación no deja de ser compleja para la dirigencia azul. Calderón tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero una eventual partida obligaría al club a salir al mercado en busca de un nuevo defensor central para reforzar el plantel.

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Mientras que en el Centro Deportivo Azul seguirán atentos a la evolución del caso. Lo cierto es que la fuerte competencia instalada por Fernando Gago ya tuvo una primera consecuencia con la salida de Felipe Salomoni y ahora podría provocar la partida de otro integrante del plantel.

En resumen…