La leyenda de Universidad de Chile fue consultado por el mejor portero entre el bicampeón de América y campeón del mundo.

En América hace rato que se instaló el debate sobre quién ha sido mejor arquero: Claudio Bravo y Emiliano “Dibu” Martínez. Quien se unió a esta discusión fue Johnny Herrera.

El chileno y el argentino han sido dos de los porteros más destacados del continente, brillando en sus respectivas selecciones y también en Europa. Sin embargo, el arco es un puesto de uno solo y siempre hay controversia a la hora de seleccionar al más importante.

La elección de Johnny Herrera

Johnny Herrera es uno que bien sabe lo que es ponerse los guantes. La leyenda de Universidad de Chile brilló en el Romántico Viajero, a tal punto de ser elegido el mejor arquero de América en 2011. También tuvo su paso en la selección chilena, donde compartió camarín con Claudio Bravo.

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En el inicio de sus carreras, Herrera y Bravo eran apuntados como el recambio del arco nacional tras Nelson Tapia. Finalmente, fue el formado en Colo Colo quien tomó esa posta, por lo que siempre se especuló de una especie de “rivalidad” con el campeón de la Copa Sudamericana.

Claro que con el pasar de los años, Johnny y Claudio supieron jugar juntos en La Roja, siendo bicampeones de Copa América en 2015 y 2016. En más de una ocasión Herrera ha apuntado a Bravo como el mejor portero chileno de todos los tiempos.

Claudio Bravo fue multicampeón en Barcelona y Manchester City. Imagen: Photosport

Johnny Herrera estuvo en el programa “El Presi del Pueblo”, donde fue sometido a una comparación de Chile campeón de Copa América 2015 con Argentina campeón del Mundial 2022. A la hora de seleccionar entre Bravo y Dibu Martínez, ni lo pensó.

“Ahí elijo a Claudio Bravo, el mejor arquero de la historia de nuestra selección”, dijo Johnny Herrera. El formado en Colo Colo supo ser campeón con Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis. El techo de Emiliano Martínez ha sido Aston Villa.