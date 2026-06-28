“No puedo entrenar”: La confesión del Dibu Martínez que desata alarma en Argentina

El portero ha sido titular en todos los partidos del Mundial, pero recalcó que no está en su mejor forma por una rebelde lesión.

La selección de Argentina superó cómodamente a Jordania por 3-1 y se aseguró el primer lugar del grupo J. Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, el equipo trasandino terminó una fase de grupos perfecta con nueve puntos ganados.

Ahora el cronograma del Mundial indica que en 16avos se debe medir ante Cabo Verde, que dejó fuera del torneo a Uruguay. Pero más allá del exitismo entre los hinchas ante el modesto rival que se avecina, hay preocupación por una de sus máximas figuras dentro de la cancha.

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¿Qué pasó? Emiliano Martínez confesó que no está al 100% en este Mundial. Pese a ser titular en todos los partidos, reveló que no ha podido entrenar a la par de sus compañeros por una rebelde lesión en su mano.

“Decidí no operarme. La pasé mal y vine muy jugado. Todavía no pude entrenar con normalidad. El partido que viene lo jugaré sin férula”, confesó tras el duelo de este sábado.

“Me la tuve que comer solo. Mis compañeros me dieron una mano tremenda, entrenaron con pelota de vóley. Me molesta muchísimo pero trato de no sufrir tanto”, agregó el portero.

Dibu Martínez contó sobre su lesión y que lo tiene afectado en el Mundial (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

El Dibu Martínez detalló que la molestia es en su dedo anular de la mano derecha y que se fracturó antes de la final de la Europa League, donde logró levantar el título con el Aston Villa por 3-0 sobre Friburgo.

Pese a ello, ya se mentaliza en lo que será el duelo ante Cabo Verde este próximo viernes 3 de julio. “Vemos todos los partidos. Ellos son buenos, están bien físicamente y son rápidos. Por algo se clasificaron en un grupo difícil. Siempre hay muchas sorpresas en este Mundial”, sentenció dejando en claro quen o soltará el puesto de arquero titular.

¿Cuándo juega Argentina por los 16avos del Mundial?

La selección de Argentina dirigida por Lionel Scaloni vuelve a jugar este viernes 3 de julio por los 16avos del Mundial. La albiceleste se mide ante Cabo Verde, que llega por primera vez a esta instancia. El encuentro está programado para las 18:00 horas en el Miami Stadium.

En resumen:

La selección de Argentina venció 3-1 a Jordania y aseguró el liderato del grupo J con puntaje ideal.

El portero Emiliano Martínez reveló que arrastra una fractura en el dedo anular de su mano derecha.

Argentina se enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final el próximo viernes 3 de julio en Miami.