La cita mundialista entró en una etapa clave de la competencia donde se están disputando los 16avos de final y se confirmó los partidos que se transmitirán por TV abierta.

El Mundial 2026 ya entró en su fase decisiva. Con el inicio de los dieciseisavos de final, cada partido se transforma en una verdadera final, ya que no hay margen para los errores: el equipo que pierde queda eliminado y el ganador avanza a la siguiente ronda.

En ese contexto, los hinchas no quieren perderse ninguno de los emocionantes encuentros que se disputarán este martes 30 de junio. Para ello, Chilevisión ya confirmó cuáles serán los partidos que transmitirá en vivo por TV abierta, permitiendo seguir de cerca la lucha por un lugar en los octavos de final.

Los partidos que van gratis por TV abierta este martes

La programación comenzará a las 16:00 horas, cuando Chilevisión emita la previa del duelo entre Francia y Suecia, encuentro que tendrá como principales figuras a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Viktor Gyökeres.

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Luego de una pausa por Chilevisión Noticias Central, la transmisión del Mundial se reanudará a las 20:00 horas con el atractivo choque entre Ecuador y México. La Tri buscará dar el golpe ante el conjunto local en el Estadio Azteca, en un partido clave por un cupo en los octavos de final.

Los otros partidos que se disputan este martes

Este martes también se disputará el duelo entre Costa de Marfil y Noruega, el cual tendrá transmisión por DSports en TV cable y en streaming por Paramount+ y DGO.

En síntesis: