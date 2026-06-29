“Tuve compañeros, pero…”: Arturo Vidal sorprende con predicción de los 16avos del Mundial

El King adelantó la primera fase de eliminación y detalló cuáles son sus candidatos a quedarse con el torneo más importante del planeta fútbol

El Mundial 2026 comenzó su recta final y ya inició la fase de los 16avos, lo que marca la primera ronda de eliminación directa hacia la anhelada final planetaria.

El primer clasificado es Canadá que superó por la cuenta mínima a Sudáfrica. Pero este lunes sigue la lucha por el torneo y ahora fue Arturo Vidal, el que decidió sumarse a las predicciones del torneo.

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Es así como el King fue comentando cada llave que se disputa en el Mundial. Lo que dejó varias sorpresas y hasta tuvo que dejar de lado su cariño por ciertas selecciones para ser lo más objetivo posible.

Para los encuentros de esta jornada se la jugó de entrada: Brasil o Japón. “Duro partido, pero voy por Brasil está Ancelotti y Neymar. Así que vamos muchachos”, lanzó.

Luego para el Paraguay vs Alemania fue más certero: “Alemania”. Ahora para el Marruecos contra Países Bajos ya la cosa se complicó: “En los dos tuve compañeros, pero voy por Marruecos. ¡Vamos Hakimi!”, destacó en honor a su ex compañero del Inter de Milán.

Las predicciones de Arturo Vidal: España candidato y México la sorpresa

Siguiendo el orden de partidos, Vidal continúo con sus predicciones. Para el martes entre Costa de Marfil y Noruega no titubeó: “Partido durísimo, pero voy por los vikingos”. Luego entre Francia y Suecia fue certero y se inclinó por el equipo que lidera Kylian Mbappé.

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¿México o Ecuador? Acá nuevamente tuvo que tomarse su tiempo para decidir y sorprendió con su elección. “Este es el partido más duro. Pero voy por México”, indicó Vidal.

Entre Inglaterra y Congo, otra vez apuntó a los europeos. “Inglaterra, tiene buen equipo”, destacó el capitán de Colo Colo. Ahora donde más la sufrió fue en el Bélgica ante Senegal. “Uuh está difícil. Lukaku, perdón… pero voy por Senegal”, confesó Vidal dejando de lado su cariño por el país de su ex compañero en el Inter.

Tras ello, siguió con Estados Unidos frente a Bosnia y aseguró que los locales pasarán. “Tienen buen equipo”, recalcó. Ahora en la recta final se la jugó por el equipo que más fe le tiene para levantar el título. ¿España o Austria?: “España, es mi candidato número uno”, indicó Vidal.

Vidal puso todas sus fichas en España, como candidato número uno a ganar el Mundial

Luego en Portugal vs Croacia, otra vez tuvo que pensarla y bastante. “También tuve compañeros y que siguen jugando todavía, pero me voy por Portugal”, expresó el King. Entre Algeria y Suiza, se inclinó por los europeos y entre Australia y Egipto, apoyó al equipo de Mohamed Salah.

Para el final quedaron Argentina y Cabo Verde, donde no dejó espacio a dudas. “Argentina, pasa el campeón del mundo”, declaró el Bicampeón de América.

Para Vidal, Argentina pasa fácil a octavos de final.

Por último Colombia-Ghana. “Voy por Colombia, con James y Luchito Díaz”, por lo que las fichas siguen puestas en la escuadra cafetalera y que también representa a su pareja Sonia Isaza.