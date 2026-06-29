El danés-español Thomas Christiansen, quien nominó a dos jugadores del fútbol chileno para la Copa del Mundo, exigió más injerencia para extender su vínculo en Panamá. ¿Qué pasará?

La selección chilena despertó con un bombazo este 29 de junio, pues en Panamá se habla que el DT que dirigió al país centroamericano en el Mundial 2026 negocia para hacerse cargo del Equipo de Todos. Aunque antes de comenzar la cita, el español-danés Thomas Christiansen había manifestado disposición para renovar su estadía.

El trabajo de Christiansen en el combinado panameño inició en julio de 2020. Y según reportó el periodista Ricardo Icaza en su cuenta de X, el estratego puso algunos requisitos sobre la mesa para extender su vínculo con el elenco centroamericano, que expiraba tras la Copa del Mundo.

Aunque reveló uno solo de ellos. “Uno de los requerimientos de Thomas para una posible renovación, fuera de lo económico, es tener más control de categorías menores”, escribió el citado comunicador en la exred social del pajarito. Y explicó más de esta idea.

Thomas Christiansen en el partido que Panamá perdió ante Ghana. (Kevin C. Cox/Getty Images).

“Al menos en la Sub 20 y la Sub 17, quiere entrenadores que sigan su filosofía”, sentenció Icaza sobre la idea que tiene el europeo para proyectar su trabajo al mando de Panamá. De todas maneras, en la interna de la federación de esa nación saben que no será fácil retenerlo.

Sobre todo por los emolumentos que Christiansen percibe como seleccionador del elenco centroamericano: son 800 mil dólares al año. Mucho menos que la fortuna que cobraba Ricardo Gareca como entrenador de la Roja, una cifra que lo hubiese situado fácilmente dentro del top 15 mejor pagado del Mundial.

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Los rumores en torno a este entrenador de 53 años y su negociación con la selección chilena para seguir su carrera internacional luego de participar con Panamá en el Mundial 2026 crecen cada vez más. Y esto recordó lo que dijo el presidente de la Fepafut antes de comenzar la gran cita.

“Es un tema económico, suena hasta grosero lo que cobra un técnico a nivel mundial para el panameño común. Tendríamos que hacer un gran esfuerzo económico para mantenerlo y estamos en un país donde nos vamos a cuestionar si vale la pena hacerlo por ese dinero”, afirmó Manuel Arias, timonel de la federación.

Thomas Christiansen apostó por dos jugadores del fútbol chileno para llevar al Mundial 2026: Cecilio Waterman y César Yanis. (Kevin C. Cox/Getty Images).

En ese contexto, hubo un análisis de un conocedor del balompié panameño. “La proyección nunca se debe basar únicamente en el resultado, sea con Christiansen o el que sea. Pero cualquier proceso deportivo debe verse mínimo a mediano plazo, ningún proyecto nace de la improvisación. En el deporte nada es un accidente”, describió el comentarista Juanxo Villaverde. El tiempo dirá cómo termina esta historia…

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