Papá del Dibu Martínez se ilusiona con doblete de Argentina: “Vamos a traer la copita bajo el brazo”

Beto Martínez ya está en Dallas para el encuentro de este sábado ante Jordania por la última fecha del Mundial

La selección de Argentina ya está clasificada a los 16avos del Mundial. Ahora solo resta definir en qué posición termina en el grupo J. Para ello, será fundamental el sumar ante Jordania este sábado para cerrar la fase de grupos a lo grande.

El elenco comandado por Lionel Scaloni y Lionel Messi tiene como objetivo terminar como líder y así empezar el camino en miras al Bicampeonato. Lo que ya palpita la interna de la selección trasandina.

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Así al menos lo confesó Beto Martínez, padre del Diu, y quien ya está en Dallas para el partido de este sábado a las 22:00 horas.

“Vine con un amigo, es increíble la cantidad de gente que hay. El 70% es argentino, copamos en todos lados”, lanzó de entrada a TyC Sports. “A mi me gusta la previa. Venimos a disfrutar. Esto es impagable”, recalcó sobre el ambiente que se vive y la plena confianza en lograr el titulo nuevamente.

Argentina confia en ganar el Mundial: “Vamos a traer la copita”

Pero Beto Martínez también tuvo palabras sobre el estado de su hijo, quien sufrió una lesión en su mano derecha. Pese a ello, recalcó que está mejor y que nada lo saca del puesto de titular. “Nosotros tenemos un equipo bien armado. No tenemos fuga. Vamos para adelante. Lo veo mejor, Emi está muy bien”, recalcó.

Pero la guinda de la torta la dejó para el final cuando se le consultó por un mensaje para los hinchas que palpitan este Mundial 2026. “Tengan fe que vamos a traer la Copita bajo el brazo”, aseguró confiado en que nuevamente podrán dar el batacazo en el Mundial.

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Cabe consignar que recién este viernes se conocerá el rival de Argentina y que podría salir entre España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde.