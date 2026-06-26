Los grupos G, H e I bajan su telón en esta jornada de viernes, con seis partidazos que seguirán ordenando a los clasificados, la tabla de mejores terceros y los eliminados de la cita planetaria.

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a bajar su telón. Este viernes 26 de junio se juegan los últimas partidos de los grupos G, H e I, con seis partidos que seguirán ordenando los clasificados, la tabla de los mejores terceros y lamentablemente más eliminados.

Todo comenzará a las 15:00 (hora de Chile), cuando por el Grupo I en simultáneo se enfrenten Noruega vs Francia en Boston y Senegal vs Irak en Toronto. El liderato lo definirán noruegos y franceses, mientras que senegaleses e iraquíes verán si con un triunfo pueden avanzar como mejor tercero.

A las 20:00 horas se define el Grupo H con los duelos de Uruguay vs España en Guadalajara y Cabo Verde vs Arabia Saudita. Acá nada esta definido, con los cuatro involucrados todavía con chances de clasificar a la próxima ronda.

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Por último tenemos la definición del Grupo G, con los duelos desde las 23:00 de Nueva Zelanda vs Bélgica en Vancouver y Egipto vs Irán en Seattle. Al igual que en la zona anterior, acá los cuatro tienen chances de todavía jugar por la clasificación.

Marcelo Bielsa se jugará con Uruguay una verdadera final esta noche ante España en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para quienes no tengan contratado algún servicio para ver el 100% del Mundial, hay que avisar que Chilevisión transmitirá dos de los seis partidos de esta jornada de viernes de manera gratuita en su señal abierta.

Mundial 2026: los partidos de hoy viernes 26 de junio y dónde verlos

15:00 horas | Noruega vs Francia – Grupo I – Estadio Boston

Transmite: Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.

15:00 horas | Senegal vs Irak – Grupo I – Estadio Toronto

Transmite: D Sports y Paramount+.

20:00 Horas | Uruguay vs España – Grupo H – Estadio Guadalajara

Transmite: Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.

20:00 horas | Cabo Verde vs Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Houston

Transmite: D Sports y Paramount+.

23:00 horas | Nueva Zelada vs Bélgica – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver

Transmite: D Sports y Paramount+.

23:00 horas | Egipto vs Irán – Grupo G – Estadio Seattle

Transmite: D Sports y Paramount+.

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En síntesis