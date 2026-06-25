El Flavio Azzaro sorprendió a los hinchas de la albiceleste que tengan pensado viajar a Estados Unidos para ver a su selección.

Este Mundial 2026 ha destacado por sus altos costos para los hinchas. El precio de las entradas está por los cielos para los hinchas, así como también el poder movilizarse entre Estados Unidos, México y Canadá.

Lo peor es que a medida que avanza el torneo esto va empeorando, algo que fue advertido por el periodista argentino Flavio Azzaro, quien sorprendió con una notable advertencia a quienes quieren viajar por estos días para ver la cita planetaria.

El comunicador derechamente le dijo a los hinchas argentinos que mejor ni piensen en esta aventura, ya que lo pasarán mal por el dinero que deberán desembolsar. Para Azzaro, ya no se trata solo del día a día, sino que lo que gastarán en las entradas.

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Advierten a hinchas argentinos de no viajar al Mundial 2026

Azzaro declaró en el canal de YouTube Azz que “les hablo a los argentinos con ganas de gastarse un millón para venir al Mundial 2026. No vengan, porque las entradas van a estar entre cinco mil y seis mil dólares. Les aviso. A eso sumen estadía de unos cinco días y comida”.

“Si Argentina juega contra Cabo Verde en 16avos de final. ¿Sabes cómo hago guita? Vendo la entrada que tengo y me vuelvo a Argentina”, agregó el periodista.

Una gran cantidad de hinchas argentinos están en Estados Unidos apoyando a su selección. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que la albiceleste ya tiene asegurado su lugar en los 16avos del Mundial 2026 como líder del Grupo J. En esa ronda enfrentará al segundo del Grupo H, que puede salir entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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En síntesis