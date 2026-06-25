El Loco cree que los jugadores uruguayos van a levantar su nivel en la "final" que tienen este viernes ante los españoles.

Uno de los partidos más esperados de la primera ronda del Mundial 2026 se va a jugar este viernes, cuando Uruguay se juegue el todo o nada ante España en Guadalajara.

El equipo de Marcelo Bielsa apenas empató con Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que solamente una victoria le asegura un cupo en la siguiente ronda. En tanto, los hispanos están virtualmente clasificados con 4 puntos, pero quieren eludir a Argentina.

En la antesala al duelo con los europeos habló el Loco, quien dio una entrevista a DSports, donde dijo que confía que sus jugadores elevarán su nivel y apela a la histórica garra charrúa.

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Marcelo Bielsa cree que sus jugadores rendirán mejor bajo presión ante España

Marcelo Bielsa confía en que sus pupilos se sacarán de encima el bajo cometido en el arranque de la Copa del Mundo, y que aparecerán contra los españoles, para así buscar un boleto en la ronda de los 32 mejores.

“Los tres partidos de la primera fase se afrontan con la sensación de que ganar es indispensable. Por supuesto que no es la misma en el partido uno, en el partido dos y en el partido tres. No es lo mismo si de seis puntos sacaste dos y no es lo mismo jugar contra España, que jugar con Arabia o Cabo Verde. Pero también la necesidad, muchas veces, mejora a los equipos“, explicó el argentino.

Marcelo Bielsa confía en la hazaña de Uruguay ante España. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

“Cuando determinados tipos de equipos, saben que es a todo o nada, elevan su rendimiento y tengo la esperanza, por los antecedentes que tiene el fútbol uruguayo y de este equipo en particular… y este equipo es un momento de la historia del fútbol uruguayo pero que representa mucho de los aspectos del fútbol uruguayo, creo que es un momento en el que la urgencia nos va a mejorar“, agregó Bielsa.

Por último, Marcelo Bielsa habló del rival: “creo que no agrego nada si elogio lo que España representa en el fútbol actual. Pero, insisto, una oposición tan calificada me parece y, tengo la esperanza, la sensación de que nos va a mejorar”.

En síntesis

Uruguay y España se jugarán la clasificación este viernes en Guadalajara por el Mundial.

se jugarán la clasificación este viernes en Guadalajara por el Mundial. Marcelo Bielsa declaró a DSports que confía en elevar el rendimiento de Uruguay.

declaró a DSports que confía en elevar el rendimiento de Uruguay. Uruguay registra empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde en la Copa del Mundo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs España por el Mundial 2026?

Uruguay se jugará la clasificación en el Mundial 2026 ante España, cuando se midan este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas en Guadalajara.