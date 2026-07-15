Argentina lo da vuelta contra Inglaterra: Messi regaló dos asistencias para dos goles en siete minutos, el último en los descuentos cuando parecía que se iban al alargue.

Argentina volvió a la vida a minutos de cumplirse el tiempo reglamentario en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, contra Inglaterra en Atlanta. Cuando el duelo se extinguía por victoria parcial de los europeos por 1-0, llegó el gol y esperanza para La Albiceleste.

Los ingleses se habían puesto en ventaja con el gol de Anthony Gordon en los 54′. Pero los británicos se empezaron a meter atrás y privilegiar lo defensivo.

La estrategia de Thomas Tuchel no fue la indicada. Inglaterra se quedó sin peso ofensivo y Argentina se empezó a venir con todo. El sufrimiento de La Albiceleste fue largo y angustiante, pero los de Lionel Scaloni tuvieron su premio.

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Los goles de Argentina para dar vuelta la semifinal contra Inglaterra

En los 84′ Enzo Fernández marcó un golazo con remate a metros de la entrada del área, tras la habilitación de Lionel Messi desde la derecha.

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Cuando se jugaban los descuentos (90’+1), Lionel Messi sacó el centro y Lautaro Martínez marcó de cabeza consiguiendo la agónica remontada argentina.

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Sentenciado el pitazo final, Argentina se va a la final donde se jugará el bicampeonato del Mundial contra España este domingo. Los ingleses deberán secar las lágrimas y jugar por el tercer lugar contra Francia.

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Resumen:

-Argentina remontó ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

-Lionel Messi asistió en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

-Anthony Gordon anotó a los 54 minutos la ventaja parcial para Inglaterra.