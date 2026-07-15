El combinado albiceleste cambiará su tradicional indumentaria para enfrentar a los ingleses por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Hoy el mundo se detendrá por un par de horas a las 15:00 (hora de Chile). Y es que el partidazo que se promete entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ya tiene calidad de imperdible, desde lo más fanáticos del fútbol hasta los que no lo son tanto.

Por el otro lado del cuadro espera España, combinado que barrió con Francia en la primera semifinal del torneo y que, sea cual sea su rival, será un duro escollo por levantar la Copa del Mundo en Nueva York este domingo.

Para este duelo Argentina prepara un cambio clave. No hablamos de una movida de último minuto o revolucionario de Lionel Scaloni, sino que de algo mucho más simple: la modificación de su camiseta.

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Argentina va de azul ante Inglaterra por las semis del Mundial 2026

Para este partido quedó definida la indumentaria que usarán ambas selección. Mientras Inglaterra irá con su tradicional blanco, Argentina cambiará su albicelestes para ir de azul, repitiendo la combinación que usó ante Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos.

Pese a que muchos apuntan a una cierta cábala de los argentinos, repitiendo el mismo color con que eliminaron a Inglaterra en México 86 y Francia 98, lo cierto es que la realidad es mucho más simple.

Argentina eliminó a Inglaterra del Mundial de México 1986 jugando con esta mítica camiseta azul. | Foto: Getty Images.

Primero la FIFA asigna los uniformas siguiendo un orden basta claro. La camiseta del equipo A se asigna en primer lugar y luego del el equipo del B, después vienen los uniformes de los arqueros de ambos elencos y por último el de los árbitros.

En caso que no se asegure una diferencia clara, la misma FIFA puede invertir el orden, combinar uniformes principales e incluso los alternativos. Es más, en un último caso puede obligar a ambos elencos a utilizar sus segundos uniformes.

¿Por qué Argentina cambia su camiseta ante Inglaterra?

Dicho todo lo anterior, para este duelo el sorteo de “Equipo A” terminó beneficiando a Inglaterra, quienes eligieron jugar con su tradicional camiseta blanca, esto de acuerdo a información entregada por la BBC.

En Francia 1998 el combinado de Argentina también triunfo sobre Inglaterra jugando de azul. | Foto: Getty Images.

Así las cosas, a Argentina no le quedó otra que jugar con su camiseta alternativa, esa que si bien tiene una base de color negro, cuanta con detalle azules que hacen que ese color destaque por sobre todos.

Ojo, que el diseño de esta camiseta se inspira en el fileteado porteño, un estilo artístico de Buenos Aires reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.

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En síntesis