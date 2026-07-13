La rivalidad entre la Albiceleste y la selección de los tres leones va más allá de lo deportivo.

Argentina e Inglaterra animarán la segunda semifinal de la Copa del Mundo 2026. Un duelo que captura la atención por el polémico historial que hay entre ambas selecciones.

La Albiceleste es la actual campeona del planeta y quieren repetir la vuelta olímpica en Norteamérica, pese a que en este torneo les ha costado bastante. La selección de los tres leones por su parte solo conquistó el torneo más importante del fútbol en el lejano 1966.

El historial entre Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra se han enfrentando en cinco oportunidades por la Copa del Mundo, con 3 triunfos para los europeos, 1 para la Albiceleste y el restante resultó en empate. En Norteamérica 2026 escribirán un nuevo capítulo de esta rivalidad.

El primer choque fue en Chile 1962, con victoria inglesa por 3-1 en fase de grupos. Luego se repetiría el encuentro en 1966 en cuartos de final, con nuevo triunfo para los europeos por 1-0. Después de eso, vendría el episodio más importante de esta rivalidad.

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En 1982, no en el Mundial de España ni en una cancha, se desarrolló la Guerra de las Malvinas por la posesión de las islas de ese nombre. Argentina las tomó pensando que los ingleses no cruzarían el Atlántico para recuperarlas, pero lo hicieron y el resultado fue terrible: 907 muertos tras 74 días de conflicto y los británicos recuperaron el control de Falkland Islands, como ellos las llaman.

El propio Diego Armando Maradona reveló que el conflicto bélico lo motivó para los cuartos de final de México 1986, donde vivió su partido más glorioso y polémico. Ese día anotó con la mano y también, uno de los mejores goles de todos los tiempos. Ganaron por 2-1, en su único triunfo.

Maradona ante Inglaterra en 1986. Imagen: Getty

En 1998 se volvieron a enfrentar en octavos de final y otra vez con escándalo. Igualaron 2-2, David Beckham fue expulsado por agresión a Diego Simeone y Argentina avanzó por penales, con Carlos “Lechuga” Roa como héroe al atajar dos lanzamientos.

El último episodio por los puntos y venganza del propio Beckham fue en Corea y Japón 2002. En la fase de grupos Inglaterra ganó por 1-0 con anotación del formado en Manchester United. La Argentina de Marcelo Bielsa terminaría quedando eliminada en la primera ronda.

El historial en amistosos tampoco favorece a Argentina. En 9 partidos de este tipo, hay 4 victorias inglesas, solo 1 para la Albiceleste y 4 empates. El último duelo fue en 2005, donde los europeos se impusieron por 3-2 con doblete de Michael Owen.

El último partido entre Argentina e Inglaterra fue un amistoso en 2005 disputado en Suiza. Imagen: Getty

Argentina e Inglaterra se volverán a enfrentar este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile en Atlanta. Será la oportunidad de los sudamericanos de cobrarse revancha del historial en contra, o tal vez la opción de los británicos de meterse en la final e ir por su segunda Copa del Mundo. Será un partidazo.