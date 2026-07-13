Argentina e Inglaterra vivirán uno de los partidos más importantes de la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste no quiere dejar ningún detalle al azar, por lo cual pidió ayuda a la FIFA.

Los dirigidos por Lionel Scaloni si bien están en la semifinal, han llegado a esta instancia con mucho sufrimiento y venciendo a rivales que en el papel, no debían ofrecer mayor resistencia. Derrotaron en tiempo extra a Cabo Verde, en los descuentos a Egipto y otra vez en alargue a Suiza.

La solicitud de Argentina a la FIFA

El partido entre Argentina e Inglaterra tiene temas que van más allá de lo deportivo, con capítulos fuera de la cancha como la Guerra de las Malvinas, la misma que el propio Diego Maradona reconoció que lo inspiró en los cuartos de final de México 1986. En ese duelo, nació el “Gol del Siglo”, pero también “La Mano de Dios”.

El historial en duelos por la Copa del Mundo no favorece a la Albiceleste: en 5 partidos han sido 3 triunfos para los ingleses, solo 1 para los argentinos y 1 empate. Esta mencionada igualdad fue en octavos de final de Francia 1998 y posteriormente avanzaron en penales los por entonces dirigidos por Daniel Passarella.

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El triunfo de 1986 y el empate con clasificación de 1998 tienen un denominador común: en ambos partidos Argentina jugó con la camiseta suplente de color azul. Como en el fútbol las cábalas son pan de cada día, desde la AFA tomaron nota y pusieron manos a la obra.

La Albiceleste hizo la solicitud ante la FIFA de jugar con camiseta suplente ante Inglaterra según informó el periodista Gastón Edul. Desde el ente rector del fútbol mundial aceptaron esta solicitud, por lo que los dirigidos por Lionel Scaloni vestirán de azul.

Esta es la camiseta que usará Argentina vs Inglaterra. Imagen: Getty

El partido entre Argentina e Inglaterra será este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Será uno de los encuentros más esperados de la copa. La otra semifinal la animan Francia vs España el martes 14 en el mismo horario.