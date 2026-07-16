La definición de la Copa del Mundo entre españoles y argentinos tiene a la Inteligencia Artificial entusiasmada. Sin embargo, deja a todos sorprendidos con su pronóstico.

España y Argentina están en la final del Mundial 2026, lo que promete un partido de aquellos pero del que cuesta apostar por uno. Lo parejo de ambos elencos genera debate sobre los méritos de cada selección para quedarse con el título, pero sin una respuesta clara ni para la Inteligencia Artificial.

La manera en la que tanto el equipo de Luis de la Fuente como el de Lionel Scaloni avanzaron hasta la definición del torneo con estilos muy distintos los deja a ambos con opciones. Es por ello que para la IA el elegir a un favorito no es fácil y hasta evita inclinarse a favor de cualquiera.

En RedGol decidimos ir a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, para hacer las consultas correspondientes sobre el partido que viene. No obstante, su respuesta sobre el ganador no fue la que imaginamos.

La IA categórica sobre la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina será una de las más parejas que se recuerde. Tanto, que hasta la Inteligencia Artificial no pone a ninguno como favorito para quedarse con el título.

España y Argentina definirán al campeón del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

Ante la pregunta de cuál es el favorito para quedarse con la Copa del Mundo, la IA Gemini de Google sorprendió con un 50/50. Esto, ya que cada uno tiene sus méritos para quedarse con el trofeo.

En el caso de España, destaca que tienen “el mejor fútbol asociado del torneo, dominando a sus rivales desde el orden táctico y el control de los tiempos“. A eso se le suma la “mezcla envidiable entre la frescura y el atrevimiento de sus jóvenes talentos con la madurez de sus referentes” y el rol del mediocampo, el que de “imponer su ritmo en la mitad de la cancha, podrían asfixiar la salida sudamericana y desconectar a Messi del resto del equipo“.

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Por su parte, a Argentina le valora el impacto anímico de vencer a Inglaterra en un duelo donde “demostró resiliencia y confirmó que sabe jugar y sufrir bajo presión extrema“. Lionel Messi no necesita describirse como factor, pero sí la experiencia del plantel en instancias decisivas. “El núcleo duro del equipo de Scaloni sabe perfectamente lo que es jugar (y ganar) una final del mundo“, enfatiza.

Aunque pese a lo parejo de su pronóstico, la IA deja una reflexión a considerar. “Si miramos la pizarra, España podría tener una ligerísima ventaja si logra establecer su juego de posesión, robarle el balón a Argentina y dictar los tiempos del partido. Sin embargo, las finales de las Copas del Mundo rara vez se ganan solo desde la táctica; el estado emocional y la capacidad de resolver lo impredecible son vitales, y ahí es donde Argentina y la genialidad de su número 10 equilibran o incluso inclinan la balanza a su favor“.

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Ni la Inteligencia Artificial se la quiere jugar con el campeón en la final del Mundial 2026. España y Argentina definirán al monarca del torneo en uno de los duelos más parejos que se recuerden.

Fecha y hora de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina

España y Argentina se preparan para disputar la final del Mundial 2026. La definición de la cita planetaria está programada para este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas.

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En resumen, España y Argentina en el Mundial 2026