La Albiceleste no aceptó la derrota contra la Roja y entregó un pobre espectáculo al terminar el Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 finalizó con España como el país campeón y con Argentina demostrando algunas de las razones por las cuales generaron tantos anticuerpos entre sus oponentes.

Una vez que sonó el silbato final, algunos jugadores de la Albiceleste quisieron demostrar lo que no pudieron con el balón. Leandro Paredes y hasta el ayudante técnico, Roberto “Ratón” Ayala, agredieron a los rivales cuando estos intentaban festejar el título planetario.

Barren el piso con Argentina

El pobre espectáculo brindado por Argentina una vez que terminó la final de la Copa del Mundo ante España, ha sido muy criticado alrededor del planeta. Los dirigidos por Lionel Scaloni no supieron contener la frustración en un partido en el cual no remataron al arco.

En El Chiringuito de Jugones, famoso programa español, hablaron de diversas situaciones que se vivieron en el partido. Como era lógico, no pasó desapercibido el show de los futbolistas que venían de ganar en Qatar 2022. Josep Pedrerol no tuvo piedad.

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“Argentina no cae de pie. Lo del final, con Paredes pegando no sé qué, agarrando del cuello… De verdad. Argentina ha hecho un buen Mundial, Messi un buen Mundial, pero Messi no ha aparecido, Argentina ha ido por detrás de España todo el partido y la verdad que la imagen ha sido patética“, comenzó diciendo el conductor español.

“La que era tan favorita, la que había ganado el Mundial. La imagen de Argentina es patética hoy. ¿Qué orgullo? ¿Lo de hoy es de orgullo? España la ha bailado“, cerró Josep Pedrerol, ante la aprobación de sus dichos de todo el programa.

Se espera que la FIFA abra un expediente disciplinario contra la Albiceleste y sus jugadores, para que hechos como los ocurridos en la final de la Copa del Mundo 2026 no vuelvan a suceder. Bien dicen que en la vida hay que saber ganar y perder.