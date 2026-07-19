La final del Mundial 2026 definirá si Argentina suma una nueva estrella o si España conquista su segundo título.

El Mundial está a horas de conocer al nuevo campeón. Argentina y España disputarán la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escribiendo una nueva página en la historia del fútbol.

La Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta estrella. Al frente estará España, que intentará repetir la gloria conseguida en Sudáfrica 2010 y levantar por segunda vez el trofeo más importante del planeta.

Solo ocho selecciones han sido campeonas del mundo

Desde el primer Mundial disputado en Uruguay en 1930, apenas ocho países han logrado conquistar la Copa del Mundo masculina.

Brasil lidera el palmarés con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, que suman cuatro coronas cada uno. Argentina aparece con tres campeonatos, mientras que Francia y Uruguay registran dos. Inglaterra y España completan el selecto grupo con una consagración.

Si la Albiceleste vence en la final, igualará a Alemania e Italia con cuatro títulos. En cambio, si España se impone, alcanzará a Francia y Uruguay con dos conquistas.

ver también El inesperado rival que hizo sufrir a España y Argentina antes de la final del Mundial 2026

Palmarés de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA

Brasil: 5 campeonatos Alemania: 4 campeonatos Italia: 4 campeonatos Argentina: 3 campeonatos Francia: 2 campeonatos Uruguay: 2 campeonatos Inglaterra: 1 campeonato España: 1 campeonato

Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026 – Gemini

Todos los campeones del Mundial

1930: Uruguay

Uruguay 1934: Italia

Italia 1938: Italia

Italia 1950: Uruguay

Uruguay 1954: Alemania

Alemania 1958: Brasil

Brasil 1962: Brasil

Brasil 1966: Inglaterra

Inglaterra 1970: Brasil

Brasil 1974: Alemania

Alemania 1978: Argentina

1982: Italia

Italia 1986: Argentina

1990: Alemania

Alemania 1994: Brasil

Brasil 1998: Francia

Francia 2002: Brasil

Brasil 2006: Italia

Italia 2010: España

2014: Alemania

Alemania 2018: Francia

Francia 2022: Argentina

Ahora solo queda esperar para saber quién levantará la Copa del Mundo en 2026. ¿Argentina defenderá su corona o España volverá a celebrar después de 16 años?

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