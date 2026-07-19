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Mundial 2026

Palmarés del Mundial: todos los campeones de la Copa del Mundo antes de la final entre Argentina y España

La final del Mundial 2026 definirá si Argentina suma una nueva estrella o si España conquista su segundo título.

Por Franccesca Arnechino

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España y Argentina buscan conquitar una nueva Copa del Mundo este 2026.
© GeminiEspaña y Argentina buscan conquitar una nueva Copa del Mundo este 2026.

El Mundial está a horas de conocer al nuevo campeón. Argentina y España disputarán la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escribiendo una nueva página en la historia del fútbol.

La Albiceleste buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta estrella. Al frente estará España, que intentará repetir la gloria conseguida en Sudáfrica 2010 y levantar por segunda vez el trofeo más importante del planeta.

Solo ocho selecciones han sido campeonas del mundo

Desde el primer Mundial disputado en Uruguay en 1930, apenas ocho países han logrado conquistar la Copa del Mundo masculina.

Brasil lidera el palmarés con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, que suman cuatro coronas cada uno. Argentina aparece con tres campeonatos, mientras que Francia y Uruguay registran dos. Inglaterra y España completan el selecto grupo con una consagración.

Si la Albiceleste vence en la final, igualará a Alemania e Italia con cuatro títulos. En cambio, si España se impone, alcanzará a Francia y Uruguay con dos conquistas.

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Palmarés de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA

  1. Brasil: 5 campeonatos
  2. Alemania: 4 campeonatos
  3. Italia: 4 campeonatos
  4. Argentina: 3 campeonatos
  5. Francia: 2 campeonatos
  6. Uruguay: 2 campeonatos
  7. Inglaterra: 1 campeonato
  8. España: 1 campeonato
Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026 – Gemini

Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026 – Gemini

Todos los campeones del Mundial

  • 1930: Uruguay
  • 1934: Italia
  • 1938: Italia
  • 1950: Uruguay
  • 1954: Alemania
  • 1958: Brasil
  • 1962: Brasil
  • 1966: Inglaterra
  • 1970: Brasil
  • 1974: Alemania
  • 1978: Argentina
  • 1982: Italia
  • 1986: Argentina
  • 1990: Alemania
  • 1994: Brasil
  • 1998: Francia
  • 2002: Brasil
  • 2006: Italia
  • 2010: España
  • 2014: Alemania
  • 2018: Francia
  • 2022: Argentina

Ahora solo queda esperar para saber quién levantará la Copa del Mundo en 2026. ¿Argentina defenderá su corona o España volverá a celebrar después de 16 años?

Encuesta

¿Quién ganará la final del Mundial 2026?

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En resumen

  • Brasil sigue siendo el máximo campeón del Mundial con cinco títulos.
  • Argentina busca su cuarta estrella, mientras España va por su segundo campeonato.
  • Solo ocho selecciones han logrado ganar la Copa del Mundo desde 1930.
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