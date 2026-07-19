El juez esloveno será el encargado de dirigir el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

El europeo de 45 años, suma una amplia experiencia en torneos internacionales y afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera, tras haber dirigido la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Y es el encargado por la FIFA para impartir justicia en el esperado partido por la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Slavko Vincic tiene antecedentes con España, dirigiendo la Champions League – Getty

¿Quién es Slavko Vinčić? el encargado de dirigir la final del Mundial 2026

Será la cuarta presentación del árbitro esloveno en este Mundial. Anteriormente estuvo a cargo de los encuentros entre Brasil y Marruecos, Jordania y Argelia, además del cruce entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final.

El historial de Vinčić deja un dato llamativo para ambos finalistas. Argentina ya fue dirigida por él en el Mundial de Qatar 2022, cuando cayó sorpresivamente ante Arabia Saudita en su debut.

España, en cambio, mantiene un registro positivo con el juez europeo. La Roja acumula cinco partidos sin derrotas bajo su arbitraje, incluyendo la semifinal de la Eurocopa 2024, donde eliminó a Francia.

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Messi y Lamine Yamal, el gran atractivo de la final

Más allá del arbitraje, otro de los grandes focos estará en elesperado primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

En la previa, el capitán argentino llenó de elogios a la joven figura española y reconoció el gran presente que vive: “Lamine es un grandísimo jugador. Tiene la oportunidad de conseguir algo histórico y nosotros intentaremos que no sea en esta ocasión”, comentó Messi.

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En resumen…