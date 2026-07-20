La intertemporada de los azules está en la mira, donde el técnico Fernando Gago no hizo fútbol con sus dirigidos, recordando que con Paqui tuvieron a penas dos partidos.

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y en el Centro Deportivo Azul parecen haber tomado este refrán al pie de la letra. Universidad de Chile se prepara para retomar su participación en la Liga de Primera 2026 arrastrando un déficit preocupante: la absoluta falta de ritmo competitivo.

Lejos de aprovechar el receso invernal para afinar piezas y probar variantes ante rivales de exigencia, el cuadro laico optó por el encierro táctico, repitiendo exactamente el mismo error de planificación que marcó su accidentado arranque de temporada a principios de año, ahora de la mano de Fernando Gago.

La U completará su intertemporada esta semana en el CDA. Foto: U de Chile.

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Los amistosos no fueron considerados en la U

Para entender la gravedad del escenario actual, es necesario rebobinar hasta el verano. Antes del inicio del torneo, la preparación de la U estuvo lejos de ser la ideal con Francisco Meneghini. El equipo apenas sumó rodaje internacional al enfrentar a Universitario en Perú, mientras que en el plano local la planificación se desmoronó.

El esperado duelo ante Racing tuvo que ser suspendido por los trágicos incendios que afectaron al sur del país —un motivo de fuerza mayor indiscutible—, lo que obligó al plantel a conformarse con prácticas a puertas cerradas en La Cisterna. En ese momento, la falta de fútbol se justificó por la contingencia, pero sembró dudas sobre el nivel con el que el equipo debutaría por los puntos.

Sin embargo, lo que en verano fue producto de la mala fortuna y la emergencia nacional, en esta intertemporada invernal huele a negligencia o, cuando menos, a una cuestionable decisión técnica y dirigencial.

Con tiempo de sobra para planificar, Universidad de Chile llegará al reinicio del torneo con cero minutos de fútbol amistoso. No hubo giras, no hubo rivales de primera división invitados al CDA, ni tampoco se pactaron encuentros a puertas cerradas para no perder la memoria competitiva. El plantel se limitó exclusivamente a los entrenamientos internos.

Fernando Gago habló de trabajar el físico de la U. Foto: U de Chile.

La U tuvo 13 entrenamientos de intertemporada

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes profundizaron con información este problema, con una polémica decisión tomada por Fernando Gago con la dirigencia de Azul Azu.

“Universidad de Chile deberá afrontar este domingo, su vuelta a las canchas por la Liga de Primera 2026, donde según pudo conocer nuestro medio, será sin ningún duelo de práctica en el cuerpo”, explicaron.

En ese sentido, el entrenador habló de 19 entrenamientos, además de potenciar lo físico, donde hubo variantes con dos jornadas libres dentro de la misma práctica en el CDA.

“Asimismo, los dirigidos por Fernando Gago finalizarán la intertemporada en el Centro Deportivo Azul tras completar solo trece entrenamientos. El equipo afrontará así los pocos objetivos que aún quedan disponibles para el segundo semestre”, detallan.

Gonzalo Reyna es, hasta ahora, el único refuerzo que tiene la U. Foto: U de Chile.

Los riesgos que corre la U en la “pelea por el título”

El riesgo de esta apuesta es altísimo. Por más intensidad que se busque imprimir en los trabajos físicos y tácticos del día a día, un partido entre compañeros nunca logrará replicar el roce, la presión y la exigencia de enfrentar a un rival real.

La U volverá a saltar a la cancha “fría”, regalando una ventaja competitiva invaluable en una etapa del campeonato donde los márgenes de error se reducen al mínimo. Quedará por ver si esta vez la falta de amistosos pasa desapercibida gracias a la jerarquía individual, o si el equipo termina pagando caro, una vez más, la falta de planificación de su pretemporada.

Mira el video de U de Chile: